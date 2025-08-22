関西ジュニア内ユニットBoys beのメンバー8人が22日、大阪市の大阪松竹座で「Boys be 8 Summer Live」（22〜31日）の初日を迎えた。

公演には岩倉司、上垣廣祐、亀井海聖、北村仁太郎、嵜本孝太朗、千田藍生、中川惺太、丸岡晃聖の8人が出演。公演に先立ち行われたゲネプロでは、夏らしいにぎやかなナンバーや、恋、スポーツといった青春をテーマにしたコーナー、シャッフルコーナーにダンスナンバーとパワーあふれるステージを披露。「関西アイランド」などアンコールを含む全28曲を熱唱した。

丸岡は「一番最初に立ったステージが松竹座さんで、ついに今回座長をやらせていただくと言うことで、ファンの皆さんのおかげと思っています」とファンに感謝。座長になり、先輩のすごさを感じていると言いながら、「座長になったからには、自分があこがれていた先輩のように『カッコいい』と後輩から思ってもらえるように、これからも頑張っていきますので応援よろしくお願いいたします」とあいさつした。

最年少の岩倉は11日に誕生日を迎え、「みんなに『おめでとう』『この公演、絶対に成功させような』と言ってもらったんですけど、照れ隠しで軽く『ありがとう』としか返せなかった。改めてお礼を言いたいです」と、今回はスケジュールの関係で出演していない伊藤篤志、池川侑希弥、角紳太郎も含めたメンバー全員に感謝。「僕達はファンの皆さんがいないとやっていけないお仕事なので、僕達もこれからもっともっと成長して恩返しできるよう頑張ります」と誓った。