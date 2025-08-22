白石麻衣が2025年8月20日に33歳の誕生日を迎えた。白石が自身のInstagramを通じて、誕生日を報告している。

白石は、「お友達がお祝いしてくれた日」「また一つレベルアップしました 変わらず、よろしくお願いします」と綴りながら、キャンドルで「33」と飾られたケーキを前に笑顔を見せる写真を投稿。乃木坂46時代の同期メンバーである西野七瀬、高山一実、斎藤ちはるなどからも「いいね！」が送られており、コメント欄には「世界一可愛い」「お誕生日おめでとう」「素敵な一年になりますように」といったファンからの祝福の声が寄せられている。

彼女のスタッフ公式Xアカウントでも誕生日を祝う投稿が行われ、「これからもたくさん笑っていきましょうね」というメッセージとともに、白のトップスにレモンイエローのブラウスを着た白石の笑顔のオフショットが公開されている。

また、出演中のドラマ『最後の鑑定人』（フジテレビ系）で白石が演じている高倉柊子も同じ8月20日が誕生日。ドラマのInstagramアカウントには藤木直人、松雪泰子から誕生日をお祝いされるショットと誕生日当日の動画が公開されている。

（文=リアルサウンド編集部）