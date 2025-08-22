東京都・小池百合子知事が8月22日に定例会見を行い、23日に行われる全国高等学校野球選手権大会の決勝に西東京代表・日大三高が出場することを受け、現地で観戦する意向を明かした。

【映像】甲子園観戦の意向を示す小池知事

会見冒頭、小池知事は「夏の全国高校野球大会で、西東京代表の日大三高が見事決勝戦に進出した。準々決勝では15年ぶりに東東京代表の関東一高と、日大三高との東京対決もあった。両校が最後まで戦い抜く姿は感動を与えたと思う」と語った。さらに「日大三高のみなさんには日頃の練習の成果をここぞとばかりに全力を尽くして、悔いのない戦いをしてもらいたい。ぜひとも優勝を勝ち取ってもらいたい。決勝戦は私も久々に甲子園に行って直接、高校球児を応援したいと思う」と活躍を期待した。

昨年は関東一高が準優勝し、東京勢としては2年連続での決勝進出。日大三高としては優勝なら3度目、東京勢としても14年ぶりに優勝旗を手にするが「平常心で、かつ勝利を目指していただきたい。頑張ってください」とコメント。甲子園球場では連日の猛暑の中で、アルプス席を中心に大きな声援が送られているが、報道陣から暑さ対策について質問が飛ぶと「最近はいろいろな暑さ対策グッズが出ている。試合そのものも、開会式が夕方から始まったり、延長戦も（タイブレークで）一、二塁に走者がいたり、いろいろな対策が進んでいる。実際に運動する人たちも、それを応援する人たちも、水を飲んだり服装などにも注意していただきたい」と呼びかけていた。

（ABEMA NEWS）

