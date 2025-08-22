Ｘ ＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩが２２日、都内で「サウジアラビア公演 発表記者会見」を開催し“ダンダダン騒動”について言及した。ＹＯＳＨＩＫＩはアニメ「ダンダダン」の劇中歌「Ｈｕｎｔｉｎｇ Ｓｏｕｌ」がＸ ＪＡＰＡＮの代表曲に似ているとして、Ｘでこれを指摘。２２日に同アニメの公式Ｘが更新され、謝罪のコメントが発表されたばかりだった。

謝罪文の投稿を受け、ＹＯＳＨＩＫＩは「僕もビックリしちゃって、器用に生きられればいいんですが、投稿してしまって。今回色々勉強させていただきました。その後に（アニメの）製作委員会の方からお電話を頂きまして、とても前向きな話になった。こうして扱って頂いて本当に光栄に思っていますし、色んな過程がありましたけど、また素敵な出会いができたのかなと思っています」とコメントした。

自身の創作物は様々な人が権利を持っていることを説明した上で「今はもう皆さんにお任せしますと。僕はクリエイティブに集中させていただけたら」と言及。同アニメサイドからは「とても誠意のある建設的な話をさせて頂いた」とし、「すごく良い気持ちでディナーショーに挑める。騒がせてしまって申し訳なかったです」と語っていた。