¡¡¿Íµ¤±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢£Ã£Í¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦½©ÅÄ½¡¹¥¤µ¤ó¤¬¡¢£··î£±£·Æü¤ËµÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£²£²Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££µ£´ºÐ¡£Æ±Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¥ä¥Þ¥¸¥ã¥à¡×¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤Þ¤¿ÊÀ¼ÒÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿½©ÅÄ½¡¹¥¤¬¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯£··î£±£·Æü¡¢µÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¤¿¤áµÞÀÂ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£µýÇ¯£µ£´ºÐ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸øÉ½¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿½©ÅÄ¤È¤ÎÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢»ä¤¿¤Á´Ø·¸¼Ô°ìÆ±¤ÏÌ¤¤À¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö½©ÅÄ¤ò±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë½©ÅÄ¤¬À¸Á°·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Å»ö¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ë¾Êó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬ÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£Áòµ·¤Ï²ÈÂ²Áò¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½©ÅÄ¤µ¤ó¤Ï£±£¹£¸£¶Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢£¸£¹Ç¯¤Ë¿Íµ¤Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì²½±Ç²è¡Ö£Ù£Á£×£Á£Ò£Á¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡££¹£²Ç¯¤Ë¤Ï£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ò¤é¤ê¡×¤ä±Ç²è¡Ö¥·¥³¤Õ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤ºî¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±éµ»¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ä£Ã£Í¤Ë¤âÂ¿¿ôµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢£²£°£°£¸Ç¯¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ö£Ä£Á£Ë£Á£Ò£Á¡×¤Î£Ã£Í¤ÇÍ¾Ê¬»°·»Äï¡¦ÅüÊ¬Ìò¤òÌ³¤á¤¿¡£