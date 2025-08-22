X JAPANのYOSHIKIが22日、都内で「サウジアラビア公演発表記者会見」を行い、著作権侵害の可能性を指摘していたテレビアニメ「ダンダダン」の劇中歌「Hunting Soul」をめぐる騒動について言及した。

「ダンダダン」公式X（旧ツイッター）は22日、声明文をアップし、楽曲の酷似について「深くおわび申し上げます」と謝罪した。これを受けてYOSHIKIは「今回勉強させてもらいました。（作品の）制作委員会のプロデューサーの方からお電話いただきまして、とても前向きな話し合いがされていまして」と状況を明かした。先方とは建設的な話し合いが行われ“和解”。「こうやって使っていただいて光栄に思っていますし、いろんな過程はありましたが、またすてきな出会いができたんだなって。良い気持ちで今回のディナーショーに挑める」と前向きだった。重ねて「騒がせてしまって申し訳ない」とわびた。

同騒動の発端は、「Hunting Soul」のリリックビデオが8日にYouTubeで公開されたところ、ハイトーンボイスで歌い上げるボーカルとメロディアスなギター、激しいドラムが印象的なメタルサウンドに対して、YOSHIKIが自身のXで「何これ、X JAPANに聞こえない？」と言及。ボーカルのキャラクターの名前の類似性も指摘した。後日、YOSHIKIは「お騒がせしてすみません。ごめんなさい」と騒動になったことをXで謝罪していた。