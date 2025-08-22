¡ÖÆ°¤¤¤Æ¤ë¤Î½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡ªà¥Ê¥¦¥·¥«ºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ç57ºÐÇÐÍ¥¤ËµÓ¸÷¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¤ÎÀ¤³¦Àþ¤Ë¤¤¤ë!!¡×¡Ö¥Ê¥¦¥·¥«¤È¥¢¥¹¥Ù¥ë¤ä¡Á¡×
¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡×¡õ¡Ö¤â¤Î¤Î¤±É±¡×¤ÇàÌ¾¥³¥ó¥Óá¤Î2¿Í¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¡Ä
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë57ºÐÇÐÍ¥¤¬¶¦±é¼Ô¤ÈàºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾ÅÄÍÎ¼£¡£¡Öº£Æü¤Î¡¢¤Ù¤é¤Ü¤¦¼ýÏ¿¤Ï¤ä¤Ã¤È¿ÜÈþ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ë½÷Í¥Ž¥ÅçËÜ¿ÜÈþ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤â¤¦40Ç¯¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±ÇÁü¶¦±é¤Ï½é¤á¤Æ¡£¡Ø¤Ê¤ó¤«ÉÔ»×µÄ¤À¤è¤Í¡¼¡Ù¤È¸À¤¤¹ç¤¦¡×¤ÈÅçËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êÀ©ºî¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡×(1984Ç¯)¡¢¡Ö¤â¤Î¤Î¤±É±¡×(97Ç¯)¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÅçËÜ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÆ°¤¤¤ÆÃý¤Ã¤Æ¤ë¾¾ÅÄÍÎ¼£¤µ¤ó¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¡¢À¼¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¥ã¡¼¡¢¥ä¥Ð¤¤¥ä¥Ð¤¤¡£¥Ê¥¦¥·¥«¤È¥¢¥¹¥Ù¥ë¤ä¡Á¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡¡¶»Ç®¤Î´¶ÌµÎÌ¤Ç´¶Æ°¤ÎÍò¡£¤³¤ó¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ!!¡×¡Ö¥Ê¥¦¥·¥«¤È¥¢¥¹¥Ù¥ë¤¬¤Ù¤é¤Ü¤¦¤ÎÀ¤³¦Àþ¤Ë¤¤¤ë!!!!!¡×¡Ö¥¢¥·¥¿¥«¤È¤ª¤È¤¤µ¤ó¤Î(¤â¤Î¤Î¤±É±)¥³¥ó¥Ó¤À¤¡¡Á!¡×¡Ö¾¾ÅÄ¤µ¤ó ²ÈÂ²¥²¡¼¥à¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ïµ®½Å¤Ê¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5ºÐ¤Ç»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¾¾ÅÄ¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö²ÈÂ²¥²¡¼¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º(TBS¡¢83Ç¯¡Á)¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤·¤ó¡×(83Ç¯)¤Ê¤É¿Íµ¤ºî¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£¤Þ¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è°Ê³°¤Ç¤â¡Ö¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Ó¡¼¥Á¡×¤Î¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£