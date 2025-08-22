全国高校野球選手権大会で初の決勝進出を果たした沖縄尚学は22日、大阪府豊中市の球場で日大三（西東京）との決勝（23日、甲子園球場）に備えて調整した。

21日の山梨学院との準決勝で先発し、5回⅔を投げたエース末吉良丞（2年）は「疲労回復に専念した」とランニングやフォームの確認などを行い、ノースロー調整で決勝に備えた。

仙台育英（宮城）との3回戦では延長11回、169球を投げ抜いた鉄腕も疲れが見えてきたのか、準決勝は4失点で2番手の新垣有絃（同）にマウンドを譲った。

「自分のミスで劣勢な場面をつくってしまったけど、先輩たちが打って勝ってくれた。もう一度、投げるチャンスが巡ってくるので勝利に導けるようにしたい。冷静にコーナーを突く自分の持ち味を出したい」とエースとしての投球を誓った。

沖縄を代表する強豪校にとっても、夏の甲子園の決勝は初めて。地元も大フィーバーで、決勝が行われる23日は那覇空港からの航空便が増便されるほか、沖縄から甲子園への日帰りの応援ツアーも募集している。

「応援の力というのは間違いなく生徒の力を引き出してくれるので、その期待に応えられるような試合にしたい。チームはここに来て一番いい状態じゃないかと思う。何とか勝って、沖縄の方にいい報告ができれば」。エースとして1999年春に日本一を勝ち取り、母校を率いて2008年春にも甲子園を制した比嘉公也監督は、同校初となる夏の頂点を見据えた。（前田泰子）