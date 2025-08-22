¥Ô¥ó¥¯¥·¥ç¡¼¥È¤Î¾×·â¤«¤é28Ç¯¡Ä¥Ü¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥ó¥¯à52ºÐ¤Î¶á±Æá¤¬ÏÃÂê¡ÖÎÞ½Ð¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÀÄ½Õ»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¡Ö¼«Ê¬¤âºÐ¤ò¤È¤ë¤ï¤±¤À¡×
¹õÈ±¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¶á±Æ¤ò¾Ò²ð
¡¡¡ÖHeaven's Kitchen¡×¤ä¡ÖA Perfect Sky¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢52ºÐ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö4·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¡¢ÎëÌÚÀµ¿Í¤µ¤ó¤È¾®ÀîæÆ¤¯¤ó¤È»ä¤Î3¿Í¤ÇTiny Kitchen Tour¤È¾Î¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤È(Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢ÀçÂæ)¡¢ACO ChiLL CAMP¤Ç¤â±éÁÕ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ü¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥ó¥¯¡£
¡¡¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿²ÎÉ±¤Ï¡¢52ºÐ¤È¤Ê¤ê¹õÈ±¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¡Á¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥Ü¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥ó¥¯°¹¤µ¤ó¡×¡ÖCovers¡¢ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¡Öº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´Ý¤¯¤Æ½À¤é¤«¤¯¤Æ²¹¤â¤ê¤Î¤¢¤ëÀ¼¡×¡Ö¤â¤¦52ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤âºÐ¤ò¤È¤ë¤ï¤±¤À¡×¡ÖÀÄ½Õ»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎÞ½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥ó¥¯¤Ï1995Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£97Ç¯¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHeaven's Kitchen¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£06Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖA Perfect Sky¡×¤âÂåÉ½¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£