「ダンダダン」公式、YOSHIKIとの騒動めぐり謝罪「事前のご説明に思いが至らなかった」
【モデルプレス＝2025/08/22】アニメ「ダンダダン」（MBS・TBS系28局／毎週木曜深夜0時26分〜）の公式X（旧Twitter）が22日に更新された。X JAPAN・YOSHIKIとの騒動をめぐり、謝罪した。
【写真】「ダンダダン」問題となった劇中歌
同アカウントは「このたびはTVアニメ『ダンダダン』における楽曲『Hunting Soul』に関しまして、皆様にご心配をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。「本楽曲は、制作チーム一同が尊敬してやまないYOSHIKI様とX JAPAN様のような熱量をアニメの中で表現すべく、また、音楽演出において、『ダンダダン』のアニメにおけるストーリーやシーンにマッチし、かつ作品としてのクオリティをさらに上げられるようにとの想いで制作いたしました」と経緯について説明した。
また、「しかしながら今回、YOSHIKI様及びX JAPAN様に対して、事前のご説明に思いが至らなかったことで、ご心配をおかけしてしまったことは本意ではなく、心からお詫び申し上げます。権利関係につきましても、関係各所と建設的に協議を進めております」と現状について触れ、「本件につきましては、YOSHIKI様ともすでにお話をさせて頂いており、今回を契機に、未来に向けた創造的な取り組みを共に考えている所でございます」と伝えた。
「ダンダダン」では、第18話にてX JAPANを連想させるバンドスタイルの「HAYASii」が登場。劇中歌として「Hunting Soul」を歌唱していた。この動画に対し、YOSHIKIは自身のXにて同楽曲がX JAPANを連想させることや、それについて弁護士から連絡があったこと、事前にアニメの制作チームから連絡を受けていなかったことなどに対して言及。18日には「今回の件、全て関係者に任せます」とし、一連のポストを削除している。（modelpress編集部）
