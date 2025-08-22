DAIGO¡ÖºÊ¤ÈÌ¼¤ÈÂ©»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¡×ËÌÀî·Ê»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü½ËÊ¡¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³« ÈÖÁÈ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È»ö¾ð¤â¹ðÇò¡Ö¤â¤¦OK¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/22¡Û¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦BREAKERZ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¤¬8·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÌÀî·Ê»Ò»£±Æ¡©DAIGO¡õÌ¼¤Î¸å¤í»Ñ
22Æü¤ËËÌÀî¤¬39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢DAIGO¤Ï¡ÖHAPPY BIRTHDAY TO MY WIFE¡ª 39 DAIGO¤âÂæ½ê¤Ç¤Þ¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¿½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢2022Ç¯¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎÁÍýÈÖÁÈ¡ÖDAIGO¤âÂæ½ê ¡Á¤¤ç¤¦¤Î¸¥Î© ²¿¤Ë¤¹¤ë¡©¡Á¡×¡Ê·îÍË¡Á¶âÍË¤Ò¤ë1»þ30Ê¬¡Á ¡Ë¤Î¸½¾ì¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¹ë²Ú¤Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È½÷À¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡Ö¤¢¤ì¡©¡© ºÊ¤ÈÌ¼¤ÈÂ©»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢DAIGO¤¬ËÌÀî¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤ª²Ö¤ÏËèÇ¯¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ÎÇ¯Îð¤Î¿ô¤Îé¬é¯¤È¤«¤ò½é´ü¤Ï¤¢¤²¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¤·¤«¤·¡Ö¤¢¤ëÇ¯¤Ë¤â¤¦Âç¾æÉ×¡£¤â¤¦OK¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£ÈÖÁÈ¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÇ¯Îð¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡ÄËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â39¡Ê¥µ¥ó¥¥å¡¼¡Ë¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö±üÍÍ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö·Ê»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÈþ¤·¤¤¥±¡¼¥¡×¡ÖÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤ë¥Þ¥Þ¤Î»ÑÂº¤¤¡×¡Ö¹¬¤»ÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö¾®¤µ¤Ê¤ª¤Æ¤Æ¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£DAIGO¤ÏËÌÀî¤È2016Ç¯1·î11Æü¤Ë·ëº§¡£2020Ç¯9·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¡¢2024Ç¯1·î¤ËÂè2»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
