宮崎麗果、夫・黒木啓司と水着姿でダンス「ケイジ先生に言われて頑張りました」
【モデルプレス＝2025/08/22】実業家の宮崎麗果が22日、自身のInstagramを更新。夫でEXILEの黒木啓司との水着姿でのダンス動画を公開した。
【写真】宮崎麗果、黒木啓司と水着姿でダンス
宮崎は「息があってるのか、あってないのかわからない夫婦です」「But we know how to have fun」とコメントし、ハワイのビーチで黒木と水着姿でダンスを楽しむ姿を披露した。ホワイトの水着姿の宮崎と、グリーンのシャツを着た黒木が仲睦まじくダンスする姿が印象的で、「『Freestyleのところは、恥ずかしさを捨てて全力でやらないとだめだよ』とケイジ先生に言われて頑張りましたが」と黒木から受けた助言についてのエピソードも明かしている。
この投稿に、ファンからは「仲良し夫婦」「素敵すぎる」「楽しそう」「憧れます」「ハワイ満喫してますね」「微笑ましい」といったコメントが寄せられている。
宮崎は、2016年に第1子を出産し、2017年に結婚。離婚後に別のお相手と再婚し、2018年に第2子を出産したが、翌年の第3子を妊娠している間に離婚。第2子、第3子は宮崎が引き取っており、2021年12月14日には黒木と結婚。その後、2023年7月に第4子、2024年9月に第5子を出産した。（modelpress編集部）
