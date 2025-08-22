乃木坂46岡本姫奈「お気に入り」新ヘア公開「大人っぽい」「透明感爆発」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/22】乃木坂46の岡本姫奈が22日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】乃木坂46メンバー、透明感溢れる新ヘア
岡本は「髪色お気に入り」とつづり、写真を複数枚公開。柔らかいブラウンのロングヘアに白いヘアクリップをつけ、カメラに視線を向ける姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「大人っぽい」「透明感爆発」「可愛すぎる」「雰囲気変わって素敵」「髪色似合ってる」「癒やされる」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆岡本姫奈、お気に入りの髪色を披露
