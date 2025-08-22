KARAギュリ、へそ出しコーデでほっそり美脚披露「何着ても似合う」「女神」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】K-POPガールズグループ・KARA（カラ）のGYURI（パク・ギュリ）が22日、自身のInstagramを更新。カジュアルなコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】KARAギュリ、へそ出しコーデで印象ガラリ
ギュリは韓国語で「暑いなら暑いなりに流れながら、鏡に出会えば写真を撮って」などと日常の何気ない瞬間について綴り、自然体でリラックスした時間を過ごしている様子を報告。へそをちらりと見せた黒いノースリーブトップスにデニムハーフパンツを合わせたカジュアルなスタイルで、美しい脚のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「何着ても似合いすぎる」「女神」「カジュアルスタイルが素敵」「自然体なギュリが一番」「スタイル抜群です」「サングラス姿がクール」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】KARAギュリ、へそ出しコーデで印象ガラリ
◆ギュリ、リラックスした日常の瞬間を公開
ギュリは韓国語で「暑いなら暑いなりに流れながら、鏡に出会えば写真を撮って」などと日常の何気ない瞬間について綴り、自然体でリラックスした時間を過ごしている様子を報告。へそをちらりと見せた黒いノースリーブトップスにデニムハーフパンツを合わせたカジュアルなスタイルで、美しい脚のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「何着ても似合いすぎる」「女神」「カジュアルスタイルが素敵」「自然体なギュリが一番」「スタイル抜群です」「サングラス姿がクール」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】