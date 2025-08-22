この夏限定「フルーツコーヒー」　コムクレープ岡山問屋町店

　岡山・香川の話題のものやスポットを紹介する「いまココ！ナビ」です。まだまだ猛暑が続きますが、冷たい新感覚コーヒーはいかがですか？

　コーヒーといえば砂糖に、ミルク。または苦みを楽しむブラック、ですが……このアイスコーヒーに入っているのはたくさんのフルーツ！　コーヒーのダークな色合いにフルーツの色鮮やかさが加わり見た目も楽しめます！

　このコーヒーを味わえるのが、岡山市北区にある「コムクレープ岡山問屋町店」。クリームブリュレクレープが一押しのクレープ店です。

　フルーツコーヒーはこの夏限定。カプセル式ドリップコーヒーシステムの「UCCドリップポッド」とコラボして提供しています。

（記者リポート）
「コーヒー自体がさっぱりとさわやかですね。これを下の果汁と混ぜていただくのがおすすめだということです。（混ぜて）だいぶ風味が変わりましたね！　オレンジの甘味がほんのり加わってごくごく飲める感じです」

　「フルーツコーヒー」と呼ばれるこのスタイル。東南アジアで人気を集め、東京でもSNSを通じて話題を呼んでいるそうです。

（コムクレープ／守屋結菜 店長）
「これはオレンジの果汁とシロップを混ぜたものです」

　コーヒーの底には果汁を入れています。

（コムクレープ／守屋結菜 店長）
「見栄えも気を付けています」

　フルーツを丁寧に入れ……注文が入ってからドリップするコーヒーを注ぐと完成です。

　こちらのお店で飲めるのはオレンジ、ブドウ、リンゴの3種類。それぞれのフルーツに合わせて、コーヒーの豆も変えています。

　オレンジには、なめらかな味わいが楽しめるモカとキリマンジャロのブレンド。

　ブドウにはすっきりしつつも、余韻に酸味とコクを感じられるホンジュラスとコロンビアのブレンドを。

　やさしい甘さのリンゴには、飲みやすい酸味をきれいに感じられるカフェインレスコーヒーを合わせています。

（コムクレープ／守屋結菜 店長）
「フルーツが入ることで華やかになりますし、色合いにもこだわって作っている。期間限定ですので、今の時期にぜひ飲んでいただけたら」

　フルーティーさいっぱいで涼しさを感じられるこのコーヒー。10月中旬までコムクレープ岡山問屋町店で楽しめます。

（2025年8月22日放送「News Park KSB」より）