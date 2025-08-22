佐野元春 with ザ・ハートランドのラストライブ上映、31周年の記念日に佐野元春の追加登壇が決定 トレイラーも解禁
佐野元春が1994年に神奈川・横浜スタジアムで開催したライブ『LAND HO！』のライブフィルムが、31年の時を経て劇場公開される。上映は9月15日、全国の映画館で一夜限定で実施され、佐野の地元・横浜の劇場では追加登壇が決定した。
【動画】9月15日上映『LAND HO!横浜スタジアム1994.9.15』トレイラー
同作『LAND HO! 横浜スタジアム 1994.9.15』（劇場版5.1chマスター）は、佐野元春 and ザ・ハートランド名義での最後のライブを完全収録したライブフィルム。当時フィルムで撮影された映像に未公開19曲を加え、全31曲・約3時間におよぶ内容で再編集された。映像は高画質にアップコンバート、音源はマルチトラックテープから再ミックスされ、劇場用に5.1chサラウンドでマスタリング。字幕には1960年代のヌーヴェルヴァーグ映画で使用されたフォントを採用するなど、細部まで“劇場映画仕様”に仕上げられている。
上映は、佐野のデビュー45周年記念ツアーの開催都市を中心に、全国26都市27館で実施される。全国上映に先駆けて9月10日に行われるプレミア上映（東京・新宿バルト9）は即日完売。これを受けて、横浜ブルク13での追加登壇が発表された。
横浜は、佐野のデビューライブの地であり、今回の上映作品の舞台でもある。31年目の記念日となる9月15日に、佐野自身が“聖地”横浜に立つ形となる。当日の入場者には、特典として特製の布パス風ステッカー（A7サイズ）がプレゼントされる。
ライブフィルムの劇場版トレイラーも完成し、佐野の公式YouTubeチャンネルにて公開された。1994年の夜に観客と共有した熱狂と感動が、劇場スクリーンで鮮やかに蘇る。
