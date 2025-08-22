「ミス・ワールド・ジャパン2025」ファイナリスト発表会見が22日、都内で行われ、ファイナリスト34人（2人欠席）が意気込みなどを語った。

石川県代表の若林優美果さん（27）は3年連続7度目の出場で悲願を狙う。能登半島地震などが起きた地元への思いを語りつつ「信頼され行動する日本代表になりたい」と決意を込めた。

2018年にミス帝京大に輝き、普段はIT関連企業に務めながらタレント活動なども行っている。学生時代は水球のJOCジュニアオリンピックカップで準優勝した経験もあり、バイタリティーも十分。自身の魅力には地元愛を挙げ「石川代表を名乗るのは水球で準優勝した時以来、2度目です。世界で活躍できる人材になりたいです」と掲げた。

「ミス・ワールド」は1951年にイギリス・ロンドンで第1回大会が行われ、世界3大ミスコンテストの中でも最も歴史が長く、参加国数も131カ国と最大規模を誇る大会。「目的のある美」をスローガンに掲げ、美に集まる力を社会貢献に生かすことを使命としている。水着審査を世界に先駆けて廃止し、多様な個性を尊重し、社会にポジティブな影響力を持つ人材を輩出するグローバルプラットフォームとなっている。