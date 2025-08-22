MONOEYES、4thアルバムより新曲「Let It Burn」を先行配信+アルバム収録詳細とジャケット公開
2025年に結成10周年を迎えたMONOEYESが9月3日、4thアルバム『Running Through the Fire』をリリースすることは既報のとおり。同アルバム収録曲より、新曲「Let It Burn」の先行配信がスタートした。
新曲「Let It Burn」は4thアルバム『Running Through the Fire』のオープニングトラックとなるもの。同曲の歌詞と対訳は、同時公開された特設サイトで見ることが可能だ。
4thアルバム『Running Through the Fire』は、前作に続きSUM41やNeck Deep、All Time Low、Paramoreといった数多くのロックバンドを手がけるMike Greenのプロデュースで制作されたもの。2024年リリースの『The Unforgettables E.P.』からの3曲に、新録曲9曲を加えた全12曲が収録される。また、この先行配信に合わせてアルバムのジャケットビジュアルと、全トラックリストも公開となった。
■新曲「Let It Burn」先行配信
2025年8月22日(金) 配信開始
配信リンク：https://lnk.to/me_lib
■4thアルバム『Running Through the Fire』
2025年9月3日(水) リリース
UPCH-20703 2,860円 (tax in)
購入リンク：https://lnk.to/monoeyes_4th
CD購入者特典：スマホサイズ“MONOEYES”ステッカー
▼収録曲
01 Let It Burn
02 Good Enough
03 Ladybird
04 アンカー
05 At the World’s End
06 Adrenaline
07 Skippies
08 世界が眠る日
09 Reflections
10 Ghosts of Yesteryear
11 The Unforgettables
12 Shadow Boxing
●Album Artwork：8%
●『Running Through the Fire』対訳特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/monoeyes/rtf/
■＜MONOEYES “Running Through the Fire Tour 2025”＞
09月11日(木) 千葉LOOK
open18:30 / start19:00
09月16日(火) 新潟LOTS
open18:15 / start19:00
09月18日(木) 金沢EIGHT HALL
open18:15 / start19:00
09月29日(月) Zepp Haneda (TOKYO)
open18:00 / start19:00
09月30日(火) Zepp Haneda (TOKYO)
open18:00 / start19:00
10月3日(金) Zepp Sapporo
open18:00 / start19:00
10月10日(金) 長野CLUB JUNK BOX
open18:15 / start19:00
10月14日(火) Zepp Nagoya
open18:00 / start19:00
10月15日(水) Zepp Nagoya
open18:00 / start19:00
10月22日(水) Zepp Osaka Bayside
open18:00 / start19:00
10月23日(木) Zepp Osaka Bayside
open18:00 / start19:00
11月01日(土) 大船渡KESEN ROCK FREAKS
open18:30 / start19:00
11月02日(日) KLUB COUNTER ACTION MIYAKO
open18:30 / start19:00
11月04日(火) 石巻BLUE RESISTANCE
open18:30 / start19:00
11月07日(金) 青森Quarter
open18:30 / start19:00
11月09日(日) 仙台GIGS
open18:00 / start19:00
11月13日(木) 桜坂セントラル
open18:30 / start19:00
11月27日(木) 高松festhalle
open18:00 / start19:00
11月29日(土) BLUE LIVE HIROSHIMA
open18:00 / start19:00
12月01日(月) 松江canova
open18:30 / start19:00
12月11日(木) 鹿児島CAPARVO HALL
open18:15 / start19:00
12月13日(土) 熊本Django
open18:30 / start19:00
12月15日(月) Zepp Fukuoka
open18:00 / start19:00
