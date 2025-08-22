コメディアンの加藤茶さん（82）の妻で、タレントの加藤綾菜さん（37）が2025年8月21日、自身のインスタグラムを更新。「82歳と37歳の大人な」ウエディング写真を公開し、「ウルッときました」「幸せが溢れてる」と話題を集めている。

2人は、綾菜さんが23歳だった2011年、加藤茶さんとは45歳という年齢差で結婚した。

「結婚15年目を迎えた2人が誓いを新たに」

加藤さん夫妻は結婚情報誌の「ゼクシィ」に登場。インスタグラムでは「結婚15年目を迎えた2人が誓いを新たにする『バウリニューアル』をあげさせて頂き、82歳と37歳の大人なウエディングを撮影しました」とつづった。

また、「小野マネージャーがもはや泣きそうになっていた！笑」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、加藤綾菜さんは美しいデコルテが際立つ白いドレスを着用。加藤茶さんは、タキシードを着用。2人そろってピースをして、ステキすぎる笑顔をみせていた。

この投稿には、「幸せが溢れてる」「ほんとに本当に眼福です」「ウルッときました」「綾菜ちゃんめちゃくちゃ綺麗」「お2人の愛のパワーが伝わります」といったコメントが寄せられていた。