

TICAD（アフリカ開発会議）であいさつに臨む石破首相（写真：時事）

昨年10月の衆議院選挙に続き、今年7月の参院選でも自公両党は議席数を大きく減らし、衆参で過半数を制することができなくなった。その原因は2023年末から続く自民党の「政治とカネ」問題や友党・公明党の高齢化などさまざまだが、一部の自民党議員はその責任を石破茂首相に背負わせるべく、総裁辞任を迫っている。

もちろん、石破首相にも責任はある。昨年の衆院選では裏金問題で非公認とした候補が代表を務める政党支部についても2000万円の活動費を支給し、批判を浴びた。物価高や令和のコメ騒動など、政策面での失敗も目立った。

参院選の投開票翌日と翌々日に行われた読売新聞の世論調査では、内閣支持率は22％と前月から10ポイントも下落。共同通信の世論調査でも同9.6ポイント減の22.9％と、最低記録を更新した。誰もが石破政権を見放したように見えた。

反撃に転じる石破首相

だがしかし、その後、奇妙な現象が生じ始めた。7月25日夕方に首相官邸前で「石破辞めるな！」デモが開催。内閣支持率も上昇に転じだした。

8月9〜11日に行われたNHKの調査では、石破内閣の支持率は前回調査から7ポイント増の38％で、不支持率は同8ポイント減の45％。石破首相の続投に「賛成」は49％で、「反対」の40％を上回った。

朝日新聞が8月16・17日に実施した全国世論調査でも、石破首相の進退について「辞めるべき」の36％に対して、「辞める必要はない」が54％と過半を占めた。なお、7月の同紙の調査でも、「辞めるべき」の41％に対し、「辞める必要はない」が47％で上回っていた。

石破首相も「攻め」に転じた。

8月6日の広島平和記念式典では、被爆歌人である正田篠枝氏の「太き骨は先生ならむ そのそばに 小さきあたまの骨 あつまれり」であいさつを締めくくった。9日の長崎平和祈念式典では、自身も被爆しながら被爆者の救護に尽力した永井隆博士の「ねがわくば、この浦上をして世界最後の原子野たらしめたまえ」という平和を願った言葉を引用した。

8月15日の全国戦没者追悼式では、第2次安倍政権以来、首相のあいさつから消されていた「反省」の文言を復活させた。あたかも安倍政治に対する決別のようにも映る。

そういえば石破首相は、昨年11月の所信表明演説や今年1月の施政方針演説で、「石橋湛山」を引用した。「小日本主義」を掲げた石橋湛山は、安倍晋三元首相の祖父の岸信介と対極にある政治家だ。

外交での実績づくりも着々と行われている。8月20日に始まったTICAD9（第9回アフリカ開発会議）では、「インド洋・アフリカ経済圏イニシアティブ」を発表した。23日に来日予定の韓国の李在明大統領は慰安婦や元徴用工訴訟についての日韓合意を尊重する意向を示しており、石破首相の追い風となるだろう。

29日にナレンドラ・モディ首相が来日予定のインドとは、「安全保障協力に関する共同宣言」を17年ぶりに改定し、半導体やレアアース、医薬品など6品目にわたる「経済安保協力イニシアチブ」を構築。両国の「中国依存」を減らすことが主な狙いだ。

少数与党に転落しても自民党が持ち続ける優位性

総裁選の前倒しについては、党の選挙管理委員会が8月19日に初会合を開いた。党則6条4項の「党所属の国会議員及び都道府県支部連合代表会代表各1名の総数の過半数の要求」を満たすかどうかを確認するために、総裁選を求める議員には書面をもって要求することを求め、その氏名を公表することを検討中とされる。

衆院議員の場合、実現されれば総裁選を求める議員にリスクが発生する。解散権は石破首相の手に握られており、総裁は公認権を掌握する。

そもそも自民党には、少数与党であっても「アドバンテージ」がある。“協力”の相手を選ぶことができる点だ。

もっとも、参院選直後に立憲民主党の野田佳彦代表は「自民党政権に対してノーの意思表示を国民は示した」と述べた。国民民主党の玉木雄一郎代表も「約束を果たせないような石破政権と組むことはありえない」と言明している。

しかし野田氏の表現には、「国民がノーの意思を示したのは自民党政権であって、石破政権ではない」との解釈もできる。実際に立憲民主党は、8月5日に閉会した臨時国会で衆院内閣不信任案を出さず、石破政権を追い詰めてはいない。

日本維新の会の吉村洋文代表も「現時点で自民党と連立することは考えていない」と述べたが、共産党を含む野党の連携については難色を示した。そして同党は、国会議員団のトップである共同代表に藤田文武氏を選任し、自民党と近い遠藤敬国対委員長を再登板させている。

もともと自民党から派生した維新は自民党と親和性がある。「自民党のほかにもう1つ保守の塊を作る」が政治信条だった前原誠司氏は、共同代表時代に本年度予算に賛成した。時代が2大政党制ではなく小党乱立に入った以上、それに倣わざるをえないということだろう。

「ポスト石破は石破」となるか

石破首相が21日夜に開かれたTICAD9の夕食会で「大統領とか総理大臣とかやっておりますと、あんまり楽しいことはございません」とぼやいてみせたのは、余裕が出てきた証拠ではないか。石破首相の右腕である森山裕幹事長は辞意をほのめかしたが、自民党鹿児島県連会長の続投が決まり、影響力を残す見込みだ。

重要な点は「石破首相に代わるダントツの候補」がいない点だ。『AERA』が7月22〜27日に行ったアンケートでは、「次の首相にふさわしい政治家」のトップに石破首相が輝いた。読売新聞が21・22日に行った世論調査でも、高市早苗・前経済安全保障担当相、小泉進次郎農水相に続き、石破首相が3位を占めた。なお、自民党支持層に限れば、石破首相は高市氏を抜いて2位につけている。「ポスト石破は石破」となる可能性は小さくないといえるのだ。

それでも「石破降ろし」は続くだろう。旧安倍派はかつての覇権の再現を期し、石破首相より2歳年長の茂木敏充元幹事長は少なくなってきたチャンスをうかがっている。端的な「石破嫌い」で知られる自民党最高顧問で政界最年長の麻生太郎元首相は、「最後の執念」とばかりに目を光らせる。

秋の政局は、これまでになく激しいものになりそうだ。

（安積 明子 ： ジャーナリスト）