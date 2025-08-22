新アイドルユニット NEFRALISE（ネフラリゼ）が、グループ初となる楽曲「Butterfly」と「青のエスキース」を本日8月22日に同時リリースした。

「Butterfly」は、一輪の花から飛び立とうとする蝶をイメージさせ、新たな門出に手を取り合って歩み進めるグループのこれからを象徴する楽曲に。グループ結成を告知する動画でもメロディが使用されていた。

一方、「青のエスキース」は、儚い夢や希望、そして未来への思いが描かれている1曲だ。決意、そして過去や未来への期待や不安などの人間に存在する感情が表現されている。多くの人の心に届くようにと、「Butterfly」とは変わり、駆け抜けつつも感情に訴えかける楽曲となっているという。

なおNEFRALISEは、8月24日にSpotify O-WESTで開催される『プラチナうるトラすフェスタ』でデビューすることが決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）