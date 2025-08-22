ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

自動メニュー19種で迷わず調理！本格オーブン料理もOK！【山善】のスチームオーブンレンジがAmazonで販売中！

料理初心者から上級者まで、様々な使い方を楽しめるスチームオーブンレンジ。蒸気で潤いを与え、余分な塩分や脂質をカットし、より美味しくヘルシーな食事を。

角皿の隅の凹部に水を入れればスチーム調理が可能。蒸し料理やケーキなど幅広い料理が楽しめる。また、揚げ物は外はカリッと中はジューシーに、余分な油を落としてヘルシーにおいしく仕上げる。

19種類の自動メニュー搭載で、誰でも簡単に美味しく調理ができる。レンジ・オーブン・グリル・スチームの4機能で、毎日の食事をサポート。

お弁当やトーストはもちろん、ピザまで入る庫内広々サイズ。仕上がり調整ボタンでお好みの出来上がりが可能。