¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¡°¦¸¤¤Î»à¤«¤é£±¤«·î¤¿¤Ä¤âÈá¤·¤ß¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡Öº£¤â»ä¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡¡¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¡¦¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤¬£²£²Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢°¦¸¤¤Î¥ë¥ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ£±¤«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¾®Ìø¤Ï¡Ö£²£°£²£µÇ¯£··î£²£²Æü¤ò»ä¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¡¡£±Æü¤¿¤ê¤È¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡¡¤³¤Î£±¥ö·î¡¡»ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÞ¤ËÅ®¤ì¤ëËèÆü¤À¤Ã¤¿¡¡º£¤â»ä¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡¡¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¡º£¤â»ä¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¡¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¡¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î£±¥ö·î¤È¤â»×¤¨¤ë¤·£±£°Ç¯Äø¤ÎÄ¹¤¤Ç¯·î¤È¤â»×¤¨¤ë¡×¤È¡¢ºÇ°¦¤Î¥ë¥ë¤òË´¤¯¤·¤Æ¤«¤é¤Î£±¤«·î´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤ÎÌ¿¡¡»ä¤Î°¦¤¹¤ë¤¿¤Ã¤¿£±¿Í¤Î²ÈÂ²¡¡»ä¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¡¡»ä¤ÎÊõ¡¡»ä¤Î²Ä°¦¤¤Ì¼¡¡»ä¤Î¼«Ëý¤Î»Ò¡¡»ä¤Î»Ù¤¨¡¡»ä¤Î¸µµ¤¤Î¸»¡¡»ä¤Î¹¬¤»¡¡»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¡»ä¤ÎÌþ¤·¡¡»ä¤ÎÊ¬¿È¡¡»ä¤ÎÀèÀ¸¡¡»ä¤ÎÍ¥½¨¤Ê¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¡»ä¤ÎÁ´¤Æ¡×¤È¥ë¥ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤½¤ó¤ÊÂç¤¤ÊÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¥ë¥ë¤ò¤³¤ÎÆü¡¡ÆÍÁ³¼º¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤éÊ¿¾ï¿´¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤ëÈ¦¤¬¤Ê¤¤¡¡¡ÚÎÞ¤Ï¿´¤ò¾ô²½¤¹¤ë¡Û¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡¡¡ÚÎÞ¤ÎÊ¬¤À¤±¿¼¤¤°¦¾ð¡Û¤È¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¡¡»ä¤ÎÁ´¤Æ¤À¤Ã¤¿¥ë¥ë¤ò¼º¤¤¡¡»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡¡»ä¤ÏÍ¯¤¾å¤¬¤ë´¶¾ð¤òÌµÍý¤Ë²æËý¤¹¤ë»ö¤Ê¤¯¿È¤òÇ¤¤»¤è¤¦¤È»×¤¦¡¡²Î¼ê¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤Ï²æËý¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤¬¿Í´Ö¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤Ï²æËý¤·¤Ê¤¤¡×¤Èº£¤âÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀ¸Á°¤Î¥ë¥ë¤Î¼Ì¿¿¤ò²¿Ëç¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö²¿¤Ç¤â¤¹¤ë¤«¤é¡¡²¿¤Ë¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¡¤ª´ê¤¤¡ª¡¡¤³¤ÎÆü¤ËÌá¤Ã¤ÆËô¥ë¥ë¤ÈÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤ÈÈáÄË¤Ê´¶¾ð¤ò±£¤µ¤ºµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£