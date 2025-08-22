軽さ×吸引力、もう手放せない！日本のために生まれた名機【ダイソン】在庫限りのレアモデル！軽量サイクロン掃除機DC48がAmazonで販売中！
軽さ×吸引力、もう手放せない！【ダイソン】在庫限りのレアモデル！軽量サイクロン掃除機DC48がAmazonで販売中！
日本向けに開発されたロングセラー軽量モデル。Ballテクノロジーで軽々とした操作性で、楽に取り回せる。
本体はわずか2.7キロなので取り回しが良く、階段や別の部屋への持ち運びも簡単。また、年1回、フィルターを洗浄するだけで余分なコストはかからない。
ダイソン デジタルモーター V4とRadial Root Cyclone テクノロジーが変わらないパワフルな吸引力を生み出す。
0.3ミクロンもの微細な粒子を99.97%捕らえ、部屋の空気よりもきれいな空気を排出。吸い取ったゴミやホコリに触れずに、簡単にゴミ捨てが可能。
