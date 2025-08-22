¥Õ¥ë¡¼¥È¤Îº×Åµ¡¢¿À¸Í¤Ç³«Ëë¡¡À¤³¦ÅªÁÕ¼Ô¤¬¥³¥ó¥µ¡¼¥È
¡¡Á´¹ñ¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤¬½¸¤¦º×Åµ¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥È¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤¬22Æü¡¢¿À¸Í»Ô¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼´É¸¹³ÚÃÄ¤Ç³èÌö¤¹¤ë±éÁÕ²È¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¡¢¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£
¡¡22Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ë¡¼¥È¤òÀì¹¶¤¹¤ë´ØÀ¾¤ÎÂç³ØÀ¸Ìó70¿Í¤Ç·ëÀ®¤·¤¿¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤¬±éÁÕ¡£Í¥Èþ¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤¯¤â¤¢¤ë²»¿§¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£»²²Ã¤·¤¿Âçºå¶µ°éÂç2Ç¯¤ÎÂçÌî¤Á¤È¤»¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¤Ï¡ÖÂ¾¤ÎÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤È±éÁÕ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡24Æü¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÌó250¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥³¥ó¥¯¡¼¥ëËÜÁª¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ë¡¼¥È¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÆüËÜ¥Õ¥ë¡¼¥È¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤·¡¢º£²ó¤¬22²óÌÜ¡£