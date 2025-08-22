パリ五輪代表FW斉藤光毅、イングランド2部ダービー移籍か…指揮官「誰もが注目している選手」と評価
ダービ・カウンティ(イングランド2部)が、FW斉藤光毅の獲得することでロンメルと合意に達したようだ。英『BBC』が伝えている。
2001年8月10日生まれの24歳は横浜FCの下部組織で育ち、18年にトップチームデビュー。20年シーズン終了後にロンメルへと完全移籍を果たすと、22-23シーズンから2季はオランダのスパルタ・ロッテルダムにレンタル移籍し、24-25シーズンはQPRにレンタル移籍していた。
U-23日本代表の一員として出場したパリ五輪では背番号10を背負い、QPRにレンタル移籍して初挑戦となったチャンピオンシップで39試合3得点2アシストを記録。しかし、最終盤には負傷でラスト3試合はメンバー外となり、先月にはQPRからの退団が発表されていた。
ダービーのジョン・ユースタス監督は「彼は誰もが注目している選手だと思う。我々は多くの選手との関係を作ってきたが、チャンピオンシップの優秀な選手との関係を持てることは素晴らしいし、彼も例外ではない」と語っている。
2001年8月10日生まれの24歳は横浜FCの下部組織で育ち、18年にトップチームデビュー。20年シーズン終了後にロンメルへと完全移籍を果たすと、22-23シーズンから2季はオランダのスパルタ・ロッテルダムにレンタル移籍し、24-25シーズンはQPRにレンタル移籍していた。
ダービーのジョン・ユースタス監督は「彼は誰もが注目している選手だと思う。我々は多くの選手との関係を作ってきたが、チャンピオンシップの優秀な選手との関係を持てることは素晴らしいし、彼も例外ではない」と語っている。