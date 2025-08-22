¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î·ÄÂçÀ¸¡¦ÄÍ¼ÓÎ¤°Í¤µ¤ó¡ÖÄ©Àï¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¥ß¥¹¥ï¡¼¥ë¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó
À¤³¦ºÇÂç¤Î¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥ß¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó2025¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÈ¯É½²ñ¸«¤¬22Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¥¿¥ï¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È32¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Ç·ÄÂç3Ç¯¤ÎÄÍ¼ÓÎ¤°Í¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¤Ï¡ÖÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²»Âç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤ÇÂÎ¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ì´¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÄ©Àï¤·¤¿¤¤»þ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤Ê¤¤¶ì¤·¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤éÄ©Àï¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢Âç³Ø¤Çµ¡²ñ³Êº¹¤äµ¡²ñºî¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î¸¦µæ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¹Êó¤ä¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤Î¸ÛÍÑºî¤ê¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¾Íè¡¢±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë½÷À¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñÆâ³°2000¿Í¤Î½÷Àµ¯¶È²È¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Æ¡¢½÷À¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤¤é¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¾Íè±Æ¶ÁÎÏ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¥ß¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ï1951Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÂè1²óÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦3Âç¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÎò»Ë¤¬Ä¹¤¯¡¢»²²Ã¹ñ¿ô¤â131¥«¹ñ¤ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ëÂç²ñ¡£¡ÖÌÜÅª¤Î¤¢¤ëÈþ¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Èþ¤Ë½¸¤Þ¤ëÎÏ¤ò¼Ò²ñ¹×¸¥¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿åÃå¿³ºº¤òÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆÇÑ»ß¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤òÂº½Å¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£