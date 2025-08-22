秋栗の魅力が詰まったデザートで季節を先取り！びっくりドンキー「マロンデザート」2025
びっくりドンキーに毎年恒例の「うっとり、マロマロ」な「マロンデザート」が期間限定で登場。
「マロンサンデー」「マロンシフォン」も新たに加わり、秋を先取りできるメニューが揃っています☆
びっくりドンキー「マロンデザート」2025
発売日：2025年8月27日（水）〜 ※期間限定
販売開始時間：朝10時
テイクアウト・デリバリー：不可
※一部店舗では取り扱いのないメニューがあります
ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」で、毎年恒例の「マロンデザート」が期間限定で登場。
2025年も「秋栗の魅力をじっくり味わってほしい」という思いを込めて、秋限定のデザートメニューが販売されます！
びっくりドンキー自慢の北海道ソフトクリームと、秋の味覚マロンの多彩な甘み・まろやかさが織り成す贅沢な味わいで、一足早い秋の訪れを堪能。
初登場となる「マロンサンデー」や「マロンシフォン」も加わり、魅力的なマロンデザートが集まっています☆
モンブランパフェ
価格：860円(税込)
栗が香る芳醇な特製モンブランケーキを贅沢に添えた、びっくりドンキーのパフェメニュー。
北海道ソフトクリームと塩キャラメルクリームに、ぷるぷるのわらび餅とコーヒービスケットをトッピングした、秋らしい上品な味わいです！
マロンサンデー
価格：490円(税込)
初登場のマロンデザート「マロンサンデー」は、食後にぴったりな小さめサイズ。
北海道ソフトクリームにマロンとビターキャラメルソースを合わせた、マロン香る新メニューです☆
マロンシフォン
価格：単品 690円(税込)、コーヒーセット 790円(税込)
※コーヒーセットのコーヒーは、「ホットコーヒー（シングルオリジン・ブレンド）」「アイスコーヒー（シングルオリジン・ブレンド）」の4種から選べます
ふわふわ・しっとりのシフォンケーキに、マロンとビターキャラメルソースをあしらった、秋を感じられるケーキデザートも初登場。
バニラアイスを添え「マロンシフォン」は単品のほか、びっくりドンキーこだわりのコーヒーと一緒に味わえるセットも選べます！
ジョッキパフェ（マロン）
価格：1,690円(税込)
たっぷりサイズの「ジョッキパフェ（マロン）」は、家族や友人とシェアをしながら愉しむこともできる、満足感ある一品。
「モンブランパフェ」のトッピングに加え、バニラアイスやシフォンケーキなどを、大きなジョッキに詰め合わせています☆
秋を先取りする、期間限定のマロンデザートが2025年も登場。
びっくりドンキーの「マロンデザート」は、2025年8月27日より期間限定で販売開始です☆
※アレルギーのある方はスタッフの方に報告ください
※一部商品の盛り付けが異なる場合があります
※商品は予告なく終了する場合があります
※夜10時以降の注文は10％の深夜料金が追加されます
※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器が異なる場合があります
※気象・政治状況の変化等により、仕入れ先・価格が変更になる場合があります
