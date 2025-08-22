びっくりドンキーに毎年恒例の「うっとり、マロマロ」な「マロンデザート」が期間限定で登場。

「マロンサンデー」「マロンシフォン」も新たに加わり、秋を先取りできるメニューが揃っています☆

びっくりドンキー「マロンデザート」2025

発売日：2025年8月27日（水）〜 ※期間限定

販売開始時間：朝10時

テイクアウト・デリバリー：不可

※一部店舗では取り扱いのないメニューがあります

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」で、毎年恒例の「マロンデザート」が期間限定で登場。

2025年も「秋栗の魅力をじっくり味わってほしい」という思いを込めて、秋限定のデザートメニューが販売されます！

びっくりドンキー自慢の北海道ソフトクリームと、秋の味覚マロンの多彩な甘み・まろやかさが織り成す贅沢な味わいで、一足早い秋の訪れを堪能。

初登場となる「マロンサンデー」や「マロンシフォン」も加わり、魅力的なマロンデザートが集まっています☆

モンブランパフェ

価格：860円(税込)

栗が香る芳醇な特製モンブランケーキを贅沢に添えた、びっくりドンキーのパフェメニュー。

北海道ソフトクリームと塩キャラメルクリームに、ぷるぷるのわらび餅とコーヒービスケットをトッピングした、秋らしい上品な味わいです！

マロンサンデー

価格：490円(税込)

初登場のマロンデザート「マロンサンデー」は、食後にぴったりな小さめサイズ。

北海道ソフトクリームにマロンとビターキャラメルソースを合わせた、マロン香る新メニューです☆

マロンシフォン

価格：単品 690円(税込)、コーヒーセット 790円(税込)

※コーヒーセットのコーヒーは、「ホットコーヒー（シングルオリジン・ブレンド）」「アイスコーヒー（シングルオリジン・ブレンド）」の4種から選べます

ふわふわ・しっとりのシフォンケーキに、マロンとビターキャラメルソースをあしらった、秋を感じられるケーキデザートも初登場。

バニラアイスを添え「マロンシフォン」は単品のほか、びっくりドンキーこだわりのコーヒーと一緒に味わえるセットも選べます！

ジョッキパフェ（マロン）

価格：1,690円(税込)

たっぷりサイズの「ジョッキパフェ（マロン）」は、家族や友人とシェアをしながら愉しむこともできる、満足感ある一品。

「モンブランパフェ」のトッピングに加え、バニラアイスやシフォンケーキなどを、大きなジョッキに詰め合わせています☆

秋を先取りする、期間限定のマロンデザートが2025年も登場。

びっくりドンキーの「マロンデザート」は、2025年8月27日より期間限定で販売開始です☆

