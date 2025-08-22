ナ・リーグ西地区はドジャースが首位に君臨するものの2位のパドレスとゲーム差1と迫っています。レギュラーシーズンでは最後の3連戦。これで首位に変動はあるのでしょうか。

前回、日本時間8月16日から行われた3連戦直前にはパドレスが首位に立っていましたが、ドジャースがスイープで首位奪還。3戦目ではダルビッシュ有投手が先発マウンドに立ちましたが初回の大谷翔平選手のライト前ヒットから打線がつながり、この回一挙4得点で5-4でドジャースが勝利となりました。

その後ドジャースは敵地コロラドに乗り込み、最下位のロッキーズと4試合を戦います。両チームの戦力差を考えれば、ドジャースが4連勝してもおかしくない状況でしたが、2勝2敗という結果に。一方、パドレスはジャイアンツ4連戦の最終戦に8-4で勝利し、4連戦を3勝1敗の勝ち越しで終えました。

日本時間7月4日時点では首位とのゲーム差が9まで拡大していましたが、現在は首位ドジャースと2位パドレスは1ゲーム差と接戦となっています。

今度はパドレスの本拠地で戦う3連戦。初戦はダルビッシュ投手が迎え撃ちます。