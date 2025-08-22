¡Ú³ÚÅ·¡Û¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¹¾¸¶²íÍµ¤òÅÐÏ¿¡¡17»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨1.04¡¡Á°Æü4²óÅÓÃæ10¼ºÅÀ¤ÎÂíÃæÎÆÂÀ¤òËõ¾Ã
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï22Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£³ÚÅ·¤Ï¹¾¸¶²íÍµÅê¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¡¢ÂíÃæÎÆÂÀÅê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸¶Åê¼ê¤Ï2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆüÅ´¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤«¤é³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¤·¤¿25ºÐ¤Î¥ë¡¼¥¡¼±¦ÏÓ¡£º£µ¨¤Ï17»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·0¾¡1ÇÔ1HP¡¢ËÉ¸æÎ¨1.04¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï10Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ë6ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡£¤·¤«¤·¥Ò¥Ã¥È2ËÜ¤òµö¤·1¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢12Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂíÃæÅê¼ê¤Ïº£µ¨14»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢4¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.71¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Æü21Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤Ï¡¢ ¥í¥Ã¥Æ¡¦»³¸ý¹Òµ±Áª¼ê¤Ë2ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµö¤¹¤Ê¤É4²óÅÓÃæ90µå¤Ç10¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ5¡Ë¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£