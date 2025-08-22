こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

ゆっくり、じっくり良いお酒を楽しむのにもオススメ。

暑い時期は特に冷たいドリンクがおいしいですが、氷がすぐに枯渇したり飲み物の味が薄まってしまうのがちょっとした課題ですよね。特にコーヒーやウイスキーなど、香りや味をキープしたい飲み物だと余計にそう感じます。

そんな問題を解決する手段には、水以外でできた氷を使うのがオススメ。今回はその中でも99.9%純チタン製「フロストチタンコアボール」を使ってみたレポートをお届けします。

ボール型で保冷力も高く、氷の消費を抑えつつ飲み物本来の味を長く楽しめますよ。

なめらかなボール型のチタン氷

Photo: junior

こちらのお饅頭みたいな物体が「フロストチタンコアボール」。

外側は腐食に強く人体親和性の高いチタンをまとい、中には冷却媒体となる純水とグリセロール混合液が入っています。普通の氷のように無くならないので、冷やせば何度でも使えますよ。

Photo: junior

直径40mmというサイズはコンビニ等で手に入るロックアイスにも近く、幅広いグラスで使いやすいサイズ感でした。これ以上大きいと入らないグラスも増えそうです。

保冷力が長く、氷との併用もオススメ

Photo: junior

さっそく筆者が好きなトニックウォーターを注いでみました。

チタンは高い耐腐食性により金属成分が液体に溶け出すことがほぼありません。その結果、金属アイテムでありがちな金属臭や金属の味がすることが無いのがメリットですよ。

Photo: junior

保冷力は混ぜると復活するそう。ちびちびとゆっくり楽しみたいドリンクでは定期的にステアしてあげましょう。

氷が溶けていく様子、50分ほど撮影

暑いものを冷やすのは苦手とのことなので、暑いコーヒーなどをアイスコーヒーにする用途などには不向きですね。

冷やすのはいつもの氷で、その後の冷たさキープに使うのがオススメ。実際に1時間後も心地よい冷たさはキープできていたので保冷力は十分でしたよ。

Photo: junior

今回は温度変化しやすいロックグラスでしたが、サーモタンブラーとの相性もいいですよ。デスクワーク中のアイスコーヒーがかなり長時間冷たくて助かりました。

ウイスキーのロックなどは加水によるグラデーションも楽しみのひとつですが、ストレートで本来の味を長く楽しみたい場合や薄めたくないワインなどがオススメ。みなさんもぜひチタン氷で晩酌や仕事中のコールドドリンクを楽しんでみてください。

