全国の新型コロナウイルスの患者数が、9週連続で増加しています。のどの激しい痛みが特徴の変異株「ニンバス」とその系統が8割を占めていることがわかりました。

【映像】変異株「カミソリでのどを切ったかのような痛み」猛威続く

厚労省によりますと、17日までの1週間に全国約3000の医療機関から報告された新型コロナの新規患者数は2万2288人で、1医療機関当たり6.3人になりました。9週連続で増加しています。

都道府県別では、最も多いのは宮崎の14.74人で、次いで鹿児島の12.63人、埼玉の11.52人でした。

また、JIHS（＝国立健康危機管理研究機構）は7月のコロナの検体を分析したところ、変異株の通称「ニンバス」とその系統が増加を続けていて、全体の8割以上を占めたと発表しました。

「ニンバス」はのどの痛みなどが特徴で、海外では「カミソリでのどを切ったかのような痛み」などとも表現されています。

厚労省は「現時点で、ニンバスの重症化リスクが高いなどの報告はない。これまで通り、手洗い・うがいなど基本的な対策をしてほしい」としています。（ANNニュース）