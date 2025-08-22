中央日報がＢｕｇｓ！（バグス）とともに作ったＫ−ＰＯＰ投票サービス「Ｂｕｇｓ！フェイバリット（Ｆａｖｏｒｉｔｅ）」で実施した８月第３週の投票結果が出た。

◇ＰＬＡＶＥ（プレイブ）、「２０２５ フェイバリット上半期決算」男性グループ部門 投票１位

２０２５年上半期のフェイバリットで最高の活躍を見せたアーティストを選定する「２０２５年フェイバリット決算投票」男性グループ部門で、ＰＬＡＶＥが１位にランクインした。ファン投票１００％で選ばれるこの投票で、ＰＬＡＶＥは１０万８５８６票を獲得し、総得票率３２．３％で１位に選ばれた。

２位は７万９０６１票（２３．６％）を獲得したＦｏｒｅｓｔｅｌｌａ（フォレステラ）だった。

ＰＬＡＶＥの１位祝電はソウル三成洞（サムソンドン）ＣＯＥＸメディアタワー大峙（テチ）方面で、Ｆｏｒｅｓｔｅｌｌａの２位祝電はパルナスメディアタワー蚕室（チャムシル）方面で、２３日から９月５日まで確認することができる。

３位は７万８２５５票（２３．３％）を獲得したＢＯＹＮＥＸＴＤＯＯＲ（ボーイネクストドア）が占めた。

◇ＩＳＥＧＹＥ ＩＤＯＬ（イセゲアイドル）、「２０２５ フェイバリット上半期決算」女性グループ部門 投票１位

２０２５年上半期のフェイバリットで最高の活躍を見せたアーティストを選定する「２０２５年フェイバリット決算投票」女性グループ部門では、ＩＳＥＧＹＥ ＩＤＯＬが１位となった。

ファン投票１００％で選ばれるこの投票で、ＩＳＥＧＹＥ ＩＤＯＬは１７万９６７３票を獲得し、総得票率４８．１％で１位に選ばれた。２位は１０万８７４４票（２９．１％）を獲得したＱＷＥＲ（キューダブリューイーアール）だった。

ＩＳＥＧＹＥ ＩＤＯＬの１位祝電はソウル三成洞ＣＯＥＸメディアタワー清潭（チョンダム）方面で、ＱＷＥＲの２位祝電はパルナスメディアタワー蚕室方面で、２３日から９月５日まで確認することができる。

３位は６万０２６８票（１６．１％）を獲得したＳｔｅｌＬｉｖｅ（ステライブ）が占めた。

◇８月第３週「ＣＯＭＥＢＡＣＫ＆ＴＲＥＮＤ」投票１位の主人公はヨンタク

最近最もホットなアーティストを選ぶ「ＣＯＭＥＢＡＣＫ＆ＴＲＥＮＤ」投票１位は、８月８日から１０月１２日まで「２０２５ヨンタク単独コンサート ＴＡＫ ＳＨＯＷ４」を進めるヨンタクが占めた。ファン投票８０％とストリーミングデータ２０％で選定する該当投票で、ヨンタクはファン投票８万７８０９票とストリーミング０．９％で合計５３．１％の支持を受けて１位にランクインした。

２位は７月２９日『怪力乱神』ＯＳＴプロジェクト第３弾で『烙印』をリメークしたＨｅｂｉ（ヘビー）が占めた。Ｈｅｂｉはファン投票４万２５８５票とストリーミング０．２％を記録して合計２５．６％の支持を得た。

ヨンタクの１位祝電はソウル三成洞パルナスメディアタワー宣陵（ソンヌン）方面で、Ｈｅｂｉの２位祝電はパルナスメディアタワー蚕室（チャムシル）方面で２３日から２９日まで確認することができる。

３位は１５日から１６日までの２日間「ＯＮＥ ＵＮＩＶＥＲＳＥ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２５」に参加したＡＬＬＤＡＹ ＰＲＯＪＥＣＴ（オールデイプロジェクト）がファン投票１２７６票とストリーミング１０．２％で合計１０．９％の支持を受けて選ばれた。