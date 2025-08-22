FC大阪、ポルティモネンセDFを獲得「全身全霊で頑張ります!」
FC大阪は22日、ポルティモネンセ(ポルトガル)のDFアンジェリーニ(21)を完全移籍で獲得したことを発表した。
クラブ公式サイトによると、アンジェリーニは2023-24シーズンをAAインテルナシオナル デ リメイラ U20でプレーすると、25年からポルティモネンセに加入した。
アンジェリーニは「FC大阪でキャリアの新たな一歩を踏み出せることに、心からワクワクしています。この素晴らしいチャンスをいただけたことに、感謝の気持ちでいっぱいです。チームとファンの皆さんのために、ピッチの上でも外でも全力を尽くし、貪欲に学び、成長していきたいと思います。全身全霊で頑張ります!」と意気込みを伝えた。
