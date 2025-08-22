３年前の「梨泰院（イテウォン）惨事」現場に投入された３０代消防官がうつ病を患い、失踪から１０日後に遺体で発見されたことに続き、同じく惨事現場に出動していた４０代消防官もまた、うつ病を訴えて亡くなっていたことが確認された。

２１日、消防庁によると、慶尚南道（キョンサンナムド）固城（コソン）消防署所属の消防公務員Ａさん（４４）が７月２９日、自宅で亡くなっていたところを発見された。事件性は見られず、捜査は終結した。

Ａさんは２０２２年１０月２９日の惨事当時、ソウル竜山（ヨンサン）消防署所属として現場に出動しており、その後も継続的に憂うつ感を訴えていたという。Ａさんは昨年１２月にうつ病の診断を受けた。医師の所見には「長期間の出動と繰り返される夜勤などでストレスが増大した状態で生活しており、梨泰院出動以降、急激に人に対する忌避感や失望感、人生への懐疑感を覚えながら生活してきた」と記されていた。

結局Ａさんは今年２月末、両親のいる慶尚南道固城に勤務地を移した。同時にトラウマを理由に公務上の療養を申請した。公傷申請書には「現場で多数の死亡者遺体を搬送し、遺族の絶叫を目撃し大きな衝撃を受け、その後対人忌避、うつ病、不安障害、不眠症、強迫などで日常生活を送ることが難しくなった」という内容が記されていたことが確認された。

Ａさんは固城消防署に１カ月勤務した後、３月末に疾病休職を提出し、２カ月後の５月に復職した。

◇公務上の療養は「不承認」…亡くなった消防官の遺族「殉職申請を準備中」

しかし６月、人事革新処から公務上の療養を「不承認」とする通知を受けた。人事革新処公務員災害補償審議会は「事件発生２年後に初診を受けており、個人的な要因が優勢で、傷病と公務との間に相当な因果関係を認めることはできない」と判断した。

Ａさんは９０日以内の異議申請期間中に、結局自宅で亡くなった。Ａさんの遺族側は、公務上の殉職申請をするため準備している。

これに先立ち、仁川（インチョン）のある消防署所属のパクさん（３０）が、失踪から１０日目の２０日、京畿道始興市（キョンギド・シフンシ）首都圏第１循環高速道路の高架下で遺体で発見された。梨泰院惨事の現場に投入されたパクさんは、その後うつ病の診断を受けて治療を続けてきた。パクさんは同年、消防庁が運営する「訪問カウンセリング室」で８回の心理相談を受け、個人的にも４回病院を訪れるなど計１２回の心理治療を受けていた。

消防庁の「梨泰院投入消防公務員ＰＴＳＤ相談実績」によると、２０２２年１０月３１日から２０２３年９月３０日までに１３１６人が緊急心理支援を受け、このうち１４２人が深層相談を受け、病院連携による診療も１４２人が受けた。

１０・２９梨泰院惨事遺族協議会など遺族たちは昨日、追悼論評を通じ、当時救助に当たった消防官たちのトラウマ治療のため、政府が積極的な措置を取るよう求めた。