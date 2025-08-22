お笑いコンビ「かまいたち」が22日に公式YouTubeチャンネルを更新。山内健司（44）が芸人仲間からの結婚式のご祝儀額を暴露した。

今回は「かまいたちルール」と題し、かまいたち2人の間のコンビルールについて、スタッフからの気になる質問に対して詳しく答えていく企画を配信。

その中で「芸人仲間へのご祝儀ルール」の話題になると、山内健司は「今度さ、守谷結婚するじゃん？その時に祝儀いくらなんだろうっていう…先に守谷はくれてるから」と今年2月に結婚を発表したピン芸人の守谷日和の名を挙げ、ご祝儀額について悩んでいることを明かした。

続けて「守谷が当時若手芸人だったときに、俺が結婚して。だから3万円包んでくれたわけ」と過去にもらった具体的な金額をさらっと暴露。すると相方・濱家隆一は「そんなん言う？」と笑いながらツッコんだ。

しかし山内は気にする様子もなく、「結婚式って普通、いただいた額と同じ額を返すって言うけど、果たして今この状態でこんなん違うっていう…」と真剣に悩む様子を見せると、濱家は、「まず言う必要なかったやん、守谷の祝儀を！“その時の額と同額にするべきかな”って言えばいいだけやん」と、再び的確なツッコミを入れて笑いを誘っていた。