２２日の東京株式市場で日経平均株価は４日ぶりに小反発。「ジャクソンホール会議」でのパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の講演を控え様子見姿勢が強く、相場は方向感に欠ける展開が続いた。



大引けの日経平均株価は前日比２３円１２銭高の４万２６３３円２９銭。プライム市場の売買高概算は１７億１４４万株。売買代金概算は３兆９５３７億円となった。値上がり銘柄数は１０１３と全体の約６２％、値下がり銘柄数は５４７、変わらずは６０銘柄だった。



前日の米株式市場は、ハイテク株などが軟調でＮＹダウは１５２ドル安だった。東京市場は、前日まで日経平均株価が３日続落していたこともあり小幅に値を上げてスタートし一時１００円を超える上昇となった。ただ、上値は重く午前９時１０分過ぎには２７０円を超える下落となった。しかし下値には買いが入り売り一巡後は値を戻した。後場に入ってからは狭いレンジで小安い状態が続いたが、結局、大引けにかけ小幅高となり取引を終えた。ジャクソンホール会議でのパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の講演を今晩に控え、様子見姿勢は強く、売買代金は４兆円割れとなった。銀行・保険・証券など金融株が堅調で、空運や化学株などが軟調だった。



個別銘柄では、ソフトバンクグループ＜9984＞やレーザーテック＜6920＞が高く、サンリオ＜8136＞やフジクラ＜5803＞、古河電気工業＜5801＞が値を上げた。東京電力ホールディングス＜9501＞も堅調。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞や東京海上ホールディングス＜8766＞、野村ホールディングス＜8604＞、九州フィナンシャルグループ＜7180＞が買われた。ソニーグループ＜6758＞やＪＸ金属＜5016＞が高い。



半面、東京エレクトロン＜8035＞やアドバンテスト＜6857＞が安く、キーエンス＜6861＞やＳＭＣ＜6273＞が軟調。良品計画＜7453＞やリクルートホールディングス＜6098＞、ファーストリテイリング＜9983＞が値を下げた。日本航空＜9201＞やＡＮＡホールディングス＜9202＞、三井化学＜4183＞、信越化学工業＜4063＞が下落した。



