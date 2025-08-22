“たおぐるみ.eco「ムーミン」シリーズ”が、タオル美術館グループより登場！

タオル生地のやさしさを活かして織り上げた、やわらかくふんわりとした肌ざわりの綿100％の素材が嬉しい「ムーミン」ぬいぐるみシリーズです☆

「ムーミン」たおぐるみ.eco

発売日：2025年8月20日（水）頃より順次発売予定

取り扱い先：タオル美術館店舗およびオンラインショップ、全国の有名量販店・百貨店など

※店舗により取扱いが無い店舗や品揃えは異なります。近くの利用店舗まで問い合わせください

タオルのやさしさをそのままに、環境にやさしく、手洗いできて肌ざわりも心地いいやさしい綿100%のぬいぐるみ“たおぐるみ.eco「ムーミン」シリーズ”が、タオル美術館グループより登場！

”たおぐるみ.eco”は、国際的な安全基準である「エコテックス(R)スタンダード100」認証を取得しており、子どもでもも安心して使用できます。

また、タオル製造時に生じる廃材を中綿に使用し再資源化しており、「ムーミン」の物語に根付く「自然との共生」を大切にする価値観が息づいた、地球にもやさしいぬいぐるみです。

たおぐるみ.eco ムーミン〈おすわり〉タイプ

価格：

・ムーミン 2,750円（税込）

・リトルミイ／スナフキン／ニョロニョロ 各2,970円（税込）

サイズ：約高さ11.5〜16.5cm ※キャラクターにより異なります

対象年齢：6歳以上

「おおぐるみ.eco ムーミン〈おすわり〉タイプ」は、おすわりポーズとムーミンたちの個性あふれる表情、コンパクトなサイズ感が魅力。

お揃いの緑色のスカーフがポイントです☆

たおぐるみ.eco ムーミン〈クッションマスコット〉タイプ

価格：各1,980円（税込）

サイズ：高さ約10〜11.5cm ※キャラクターにより異なります

対象年齢：6歳以上

「たおぐるみ.eco ムーミン〈クッションマスコット〉タイプ」は、バッグやリュックに付けられるループ付きのクッションマスコット。

それぞれのキャラクターが刺繍されたデザインも楽しめるアイテムで、ちょっとしたギフトにもぴったりです！

“たおぐるみ.eco「ムーミンシリーズ」”のやさしい4つのポイント

「ムーミン」の世界観と共に、自然や資源を大切にする気持ちを育む、やさしさと自然を未来へつなぐアイテムを目指す“たおぐるみ.eco「ムーミンシリーズ」”。

たおぐるみ.ecoのやさしい4つのポイントを紹介します☆

エコテックス(R)スタンダード100認証取得

“たおぐるみ.eco「ムーミン」シリーズ”で使用している素材は、世界トップレベルの安全性を証明する国際的な基準「エコテックス(R)スタンダード100」を取得。

エコテックス(R)スタンダード100は有害化学物質試験にクリアした繊維製品のみに与えられます。

肌に直接触れるぬいぐるみだからこそ国際的な安全基準を満たすものづくりにこだわり、小さなお子さまから大人の方まで、安心して使用できます。

家庭で洗濯可能なウォッシャブル仕様

綿100％の素材を使用しているため、繰り返し洗うことができ常に清潔に保ちやすいのも特徴です。

手洗い洗濯が可能なウォッシャブル仕様は、ぬいぐるみを清潔に保ちたい小さな子どものいる家庭はもちろん、衛生面を重視する大人の方にもおすすめ！

やわらかい肌ざわりが続く

タオル美術館グループ独自の「5ッ星クオリティ製法」をベースに、よりを抑えた甘撚り糸と、毛羽落ちを防ぐ丁寧な糸づくりを採用。

やわらかく、ふんわりとした肌ざわりを実現しています。

柔軟剤などの添加物に頼らず、素材が持つ本来のやさしさを活かして織り上げているため、洗濯を重ねてもやわらかさが続き、長く安心して使えるぬいぐるみです。

工場で出た廃材を再資源化

ぬいぐるみの中綿には、タオル製造の過程で生じる綿100％の廃材を有効活用。

タオル美術館グループがこれまでの開発で培った技術を応用し、通常であれば廃棄されてしまう素材を再資源化させています。

環境への負担を軽減するとともに、心地よい抱き心地を実現しています。

プレゼントにもぴったりの、やさしいタオル素材の「ムーミン」たちのぬいぐるみ！

“たおぐるみ.eco「ムーミン」シリーズ”は、タオル美術館店舗およびオンラインショップ、全国の有名量販店・百貨店などにて、2025年8月20日（水）より販売開始です。

