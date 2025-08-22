◆女子プロゴルフツアー ＣＡＴレディース 第１日（２２日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、ツアー４勝の桜井心那（ニトリ）が１イーグル、７バーディー、２ボギーの６５で回り、入谷響（加賀電子）、鈴木愛（セールスフォース）と並ぶ７アンダーで首位発進した。

桜井は出だし１番でイーグルを奪い、７バーディーと量産。自己採点は「１００点です。楽しかった」と自賛した。初日首位スタートは昨年７月のミネベアミツミレディス（２位）以来。年間４勝を挙げた２３年の富士通レディース以来となるツアー５勝目を目指す。

２打差の５アンダー４位に吉本ここね（不二サッシ）藤田かれん（ライク）、上野菜々子（コーナン）、岸部桃子（塩田建設）の４人が並んだ。４アンダーの８位には菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）、工藤遥加（加賀電子）、ルーキーの都玲華（大東建託）と中村心（ヤマエグループＨＤ）ら９人が並んだ。

年間ポイントランク１位の佐久間朱莉（大東建託）は２アンダーの２３位、昨年覇者の川崎春花（村田製作所）は１オーバーの６０位、前週のＮＥＣ軽井沢７２で優勝した柏原明日架（富士通）は３オーバーの８０位につけた。

また、１９年大会覇者で今季レギュラーツアー初出場の浅井咲希（小杉ＣＣ）は７オーバーの１０３位と出遅れた。