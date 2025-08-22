41歳・磯山さやか、“純白”水着姿に反響「マシュマロバディ、圧巻です」「可愛さが進化してる」「興奮するね〜」
グラビア界のレジェンド・磯山さやか（41）が22日、自身のXを更新。自身が表紙を務めた21日発売の『FRIDAY』で見せた“純白”水着姿のポストを引用し、アピールした。
【写真】41歳・磯山さやか、ベッドで見せた大胆“ランジェリー姿”
磯山は、10月22日発売の「デビュー25周年を記念した最新写真集」のアカウントから投稿された【フライデーに独占カット掲載中！】をリポスト。「フライデーさんの表紙・巻頭グラビア！！感謝です！感謝です！写真集から先行カット盛りだくさんなので、ぜひご覧下さい！」とコメントを添えてアピール。「そして、こちらのアカウントは、写真集発売記念アカウントなので、これから色んな情報をアップしていきます！フォローよろしくお願いします♪」と呼びかけた。
この投稿に「ちょっ…可愛さが進化してるじゃん」「むっちゃきれいです」「さやかっち、相変わらずのマシュマロバディ、圧巻です」「興奮するね〜」「さやかさん、凄く素敵で魅力的で可愛いくてセクシーでめっちゃ綺麗過ぎです」「ウわっ マシュマロだ〜 なんと可愛い〜 女神じゃないかい 20代にしか見えない」などのコメントが寄せられている。
【写真】41歳・磯山さやか、ベッドで見せた大胆“ランジェリー姿”
磯山は、10月22日発売の「デビュー25周年を記念した最新写真集」のアカウントから投稿された【フライデーに独占カット掲載中！】をリポスト。「フライデーさんの表紙・巻頭グラビア！！感謝です！感謝です！写真集から先行カット盛りだくさんなので、ぜひご覧下さい！」とコメントを添えてアピール。「そして、こちらのアカウントは、写真集発売記念アカウントなので、これから色んな情報をアップしていきます！フォローよろしくお願いします♪」と呼びかけた。
この投稿に「ちょっ…可愛さが進化してるじゃん」「むっちゃきれいです」「さやかっち、相変わらずのマシュマロバディ、圧巻です」「興奮するね〜」「さやかさん、凄く素敵で魅力的で可愛いくてセクシーでめっちゃ綺麗過ぎです」「ウわっ マシュマロだ〜 なんと可愛い〜 女神じゃないかい 20代にしか見えない」などのコメントが寄せられている。