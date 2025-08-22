¥¿¥Þ¡¢¥Í¥³¤Ë¤Ê¤ë¡ÖËâ½÷¤È¤¯¤å¤é¤¹¡×ÂèÏ»Éþ¡ÖËâ½÷¤ÈÄÉÁÛ¡×Á°ÊÔ¤¬¥³¥ß¥×¥ì¤Ë¤Æ¸ø³«¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
²èÁü¤Ï¥³¥ß¥×¥ì¡ÖËâ½÷¤È¤¯¤å¤é¤¹¡×¤Î¥Úー¥¸¡Êhttps://viewer.heros-web.com/episode/2550912965612839978¡Ë¤è¤ê¡ÚÂèÏ»ÉþÁ°ÊÔ¡Û 8·î22Æü ¸ø³«
¡¡¥Òー¥íー¥º¤Ï8·î22Æü¡¢¼ÆÅÄ¹¯Ê¿»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡ÖËâ½÷¤È¤¯¤å¤é¤¹¡×¡×ÂèÏ»Éþ¡ÖËâ½÷¤ÈÄÉÁÛ¡×Á°ÊÔ¤ò¥³¥ß¥×¥ì¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÁëÊÕ¤Ç±ìÁð¤òßî¤é¤»¤ë¥À¥¦¥Êー¤ÊËâ½÷¥·¥¨¥ó¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÎÄï»Ò¡¦¥¿¥Þ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢ÂÄÍîÅªÆü¾ï¥³¥á¥Ç¥£¡£º£²ó¤Ï¡¢Ëâ½÷¡¦¥âー¥É¤Îµï¾ì½ê¤òÃµ¤ë¤¿¤á¤Ë¥¿¥Þ¤¬¥Í¥³¤ËÊÑ¿È¡£¿È·Ú¤µ¤ò³è¤«¤·¡¢¥âー¥É¤¬»ÈÌò¤¹¤ë¥Í¥º¥ß¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡¡¸½ºß¥³¥ß¥×¥ì¤Ç¤Ï¡¢Âè¸ÞÉþ¡ÖËâ½÷¤È¶¦À³¡×¸åÊÔ¤Ê¤É¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡²ó¤Ï9·î5Æü¹¹¿·Í½Äê¡£
¢¢ÂèÏ»Éþ¡ÖËâ½÷¤ÈÄÉÁÛ¡×Á°ÊÔ¤Î¥Úー¥¸¡ÚËâ½÷¤È¤¯¤å¤é¤¹¡Û
ÍÚ¤«ÀÎ¡¢ºÍ¤¢¤ëËâ½÷¥·¥¨¥ó¤Ï¡¢Ëâ½÷¼í¤ê¤«¤éÄï»Ò¥¿¥Þ¤òÆ¨¤¬¤·¡¢»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿――¡£ ¤½¤ì¤«¤é¡¢¿ôÉ´Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢Æó¿Í¤Ï¸½Âå¡ÖÆüËÜ¡×¤Ç¤Ä¤¤¤ËºÆ²ñ¤¹¤ë¡ª¡ª ¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌÌ±Æ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁëÊÕ¤Ç±ìÁð¤òßî¤é¤»¤ë¡É¥À¥¦¥Êー¤ÊËâ½÷¡É¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¡Ä¡ª¡©
¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Î¥¿¥Þ¤È¡¢Ìµµ¤ÎÏ¤Ê¥·¥¨¥ó¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢ÂÄÍîÅªÆü¾ï¥³¥á¥Ç¥£¡ª¡ª