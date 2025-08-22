草磲剛が主演を務める舞台『シッダールタ』に出演する鈴木仁、中沢元紀ら全キャストのビジュアルが公開された。

本作は、ノーベル文学賞受賞作家であるドイツの作家ヘルマン・ヘッセがインドを訪れたことをきっかけに東洋思想と出会い、自我を探求し思索を深め、古代インドを舞台に宗教家が悟りに至るまでの姿を描いた同名小説を舞台化するもの。

劇作をNHK連続テレビ小説『らんまん』（2023年度前期）の脚本を手がけた長田育恵が担当し、原作の壮大な世界観をベースに、作家自身の思索も含めて現代を映す舞台へと昇華させた。演出は世田谷パブリックシアターの芸術監督である白井晃が務め、音楽は作曲家・三宅純が手がける。

共演には、杉野遥亮、瀧内公美、鈴木、中沢らが名を連ねている。

公開されたキャストビジュアルでは、鈴木と中沢のほか、松澤一之、有川マコト、ノゾエ征爾らキャスト陣が本作の衣装に身を包み、それぞれの役に扮する様子が捉えられている。

また、本作の兵庫公演の日程が、2026年1月10日から1月18日に決定した。（文＝リアルサウンド編集部）