かつや･からやま･ビバホームなどで『買って食べてキャンペーン』開催

アークランドサービスホールディングスが展開する飲食店「かつや」「からやま」と、アークランズが運営する「ビバホーム」「ホームセンタームサシ」は、9月1日から『買って 食べて キャンペーン』開催する。

利用客に値引き券･割引券を発行し、グループ会社での相互送客を図るキャンペーン。今回で第4弾となる。実施期間は9月21日まで。

〈「ビバホーム」「ホームセンタームサシ」での実施概要〉

キャンペーン期間中に、対象店舗の「かつや」または「からやま」で食事かテイクアウトの弁当を購入した人に、対象店舗の「ホームセンタームサシ」または「ビバホーム」で使える5%割引クーポンが印字されたレシートを発行する。クーポンの使用期限は、2025年9月30日まで。

「ビバホーム」「ホームセンタームサシ」

〈「かつや」「からやま」での実施概要〉

キャンペーン期間中に、対象店舗の「ホームセンタームサシ」または「ビバホーム」で買い物をした人に、対象店舗の「かつや」または「からやま」で使える100円引券を配布する。値引き券は無くなり次第終了となる。使用期限は2025年10月末まで。

からあげ定食専門店「からやま」

キャンペーン開催の背景として、生活を支える日用品と食事を提供する両社は、物価高騰が続くなか、消費者の暮らしを応援するため、好評につき第4弾となる本キャンペーンの開催に至ったという。

総務省が8月22日に発表した消費者物価指数によれば、生活者のくらしに欠かせない家事用消耗品や外食の価格は上昇傾向にある。前年同月と比較して、それぞれ5.5%、4.5%の上昇となっており、家計への負担が増えている状況だとしている。

『買って食べてキャンペーン』