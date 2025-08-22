ÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤Ç¤âµíÆý¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä°å»Õ¤¬Ž¢¿©»ö¤Î20Ê¬Á°¤Ë1ÇÕ°û¤à¤À¤±Ž£¤È´«¤á¤ëËþÊ¢Ãæ¿õ¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë°û¤ßÊª
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¹©Æ£¹§Ê¸¡Ø50Âå¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ØÏ·¤±¤Ê¤¤¡Ù¤ä¤»Êý¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿©»ö¤Î20Ê¬Á°¤Ë°û¤à¤À¤±¤Î´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È
¼ã¤¤¿Í¤Ç¤â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë50Âå°Ê¾å¤ÎÊý¤Ï¿´¤âÂÎ¤â°ÊÁ°¤è¤ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç¤ä¤»¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢ËþÊ¢¥Û¥ë¥â¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¥ì¥×¥Á¥ó¡×¤ò¾å¼ê¤ËÆ¯¤«¤»¤ë¤³¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤âËþÊ¢´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¤ä¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ì¥×¥Á¥ó¤Ï¡¢¿©¸å¤Î·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¹¡£¤À¤¤¤¿¤¤¿©¤Ù¤Ï¤¸¤á¤Æ¤«¤é20Ê¬¸å¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢20Ê¬¤«¤±¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³ú¤ß¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤ÈËþÊ¢´¶¤¬Ë¬¤ì¡¢Í¾·×¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
Áá¿©¤¤¤Î¿Í¤¬ÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ì¥×¥Á¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¥Ð¥¯¥Ð¥¯¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ä¿©Íß¤¬Áý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢°Õ³°¤È¤³¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë»ä¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿©»ö¤ÎÌó20Ê¬Á°¤Ë¥ì¥â¥ó¿å¤ò1ÇÕ°û¤àÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¥ì¥â¥ó¤Î¹á¤ê¤ä»ÀÌ£¤Î»É·ã¤¬¸ò´¶¿À·Ð¤ò¹â¤á¤ÆËþÊ¢Ãæ¿õ¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢¥ì¥×¥Á¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ì¥â¥ó¿å¤Ï¡¢¥³¥Ã¥×1ÇÕ¤Î¿å¤ËÂç¤µ¤¸1ÇÕ¤Û¤É¤Î¥ì¥â¥ó½Á¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¡£ÉáÄÌ¤Î¿å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãº»À¿å¤Ë¤¹¤ë¤È°ß¤¬ËÄ¤ì¤ÆËþÊ¢¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é°û¤á¤ë¤È¤è¤ê´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¤Ù¤Ï¤¸¤á¤Æ¤«¤é¥ì¥×¥Á¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©»ö¤Î20Ê¬Á°¤Ë°û¤ó¤Ç¤ª¤¯¤Î¤¬Å´Â§¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¿©¤Ù¤ëÎÌ¡×¡ÖÇã¤¦ÎÌ¡×¡Öºî¤ëÎÌ¡×¤ò1³ä¸º¤é¤¹
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¿©»ö¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¿©¤Ù¤ëÁíÎÌ¤ò¸º¤é¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¡£
ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ò1³ä¸º¤é¤¹¡×¤³¤È¡£
²È¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢»®¤Î¾å¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¤Î¤ª¤ª¤è¤½1³ä¤ò¡¢¿©¤Ù¤Ï¤¸¤á¤ëÁ°¤ËÊÌ¤Î¾®»®¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼¡¤Î¿©»ö¤Î¤È¤¤ÎÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤ä¾®È¤Î1ÉÊ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¸å¤Ç¿©¤Ù¤ë¡×¤È»×¤¦¤È¡¢°Õ³°¤ÈÄñ¹³¤Ê¤¯»Ä¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤ªÊÛÅö¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ï¤ä¤Ï¤ê1³ä¤ÏºÇ½é¤ËÊÌ¤Î»®¤Ë°Ü¤·¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¡ÖÇã¤¦ÎÌ¡×¤ä¡Öºî¤ëÎÌ¡×¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢º£¤Þ¤ÇÆù¤ò500gÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢450g¤Ë¤¹¤ë¡£ÌîºÚ¤â1½µ´ÖÊ¬¤Þ¤È¤á¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯1³ä¸º¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¡£ÁÚºÚ¤ä²Ã¹©¿©ÉÊ¤âº£¤Þ¤Ç¤è¤êÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Çã¤¦ÎÌ¤¬¸º¤ì¤Ð¡¢ºî¤ëÎÌ¤â¼«Á³¤È¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
·ë¶É¡¢²È¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¿Í¤ÏÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢Çã¤¦ÎÌ¤âºî¤ëÎÌ¤â¤®¤ê¤®¤ê¤Ê¤é¡¢¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÁö¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¿©¤Ù¤ëÎÌ¤Ï¼«Á³¤È¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤·¤Ã¤«¤ê³ú¤ó¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢1³ä¸º¤é¤·¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈËþÊ¢´¶¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤½¤ÎÎÌ¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤éÌµÍýÌðÍý¸º¤é¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£»Ä¤·¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤é¡¢¸º¤é¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¿©»ö¤òÀÝ¤ë¤Î¤Ë¤â¤Ã¤È¤â»éËÃ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤»þ´ÖÂÓ
¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬¸º¤ë¤È¡¢¤ä¤¬¤Æ»éËÃ¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö1Æü¤Î¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤ËÁ´Á³¤ä¤»¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡¤½¤ì¤É¤³¤í¤«Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¯¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¿¤Þ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¤¤Ä¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤À¤¤¤¿¤¤ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
1Æü¤Î¿©¤Ù¤ëÁíÎÌ¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¿©¤Ù¤ë»þ´Ö¤¬Ìë·¿¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ä«¤ÈÃë¤Î¿©»ö¤ò¤½¤ì¤¾¤ìº£¤Þ¤Ç¤è¤ê¸º¤é¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢Í¼ÈÓ¤Ïº£¤Þ¤Ç¤è¤êÂ¿¤á¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯¡ÖÌë¿©¤Ù¤ë¤ÈÂÀ¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤ÏËÜÅö¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿º¬µò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»þ·×°äÅÁ»Ò¤È¿¼¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡ÖBMAL1¡×¤È¤¤¤¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î°ì¼ï¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
BMAL1¤ÏÂÎÆâ¤Ç»éËÃ¤Î¹çÀ®¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¡¢1Æü¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÊ¬ÈçÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤¬µ¯¾²¸åÌó15¡Á19»þ´Ö¸å¡£Ä«7»þ¤Ëµ¯¤¤ë¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢Ìë10»þ¤«¤é¿¼Ìë2»þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
BMAL1¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤Ï¤½¤Î¸å¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¤â¸º¤ë¤Î¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤µ¯¾²¸å7»þ´Ö¸å¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¸á¸å2»þ¤¯¤é¤¤¤Î¿©»ö¤Ï¤â¤Ã¤È¤â»éËÃ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌë10»þ¤¹¤®¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤óÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢Ìë10»þ°Ê¹ß¤Ï¤â¤Ã¤È¤â»éËÃ¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤»þ´ÖÂÓ¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãë´Ö¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÈÌë¿©¤Ù¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢»éËÃ¤Î¤Ä¤Êý¡¦¸º¤êÊý¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Í¼¿©¤Ï¡¢¾Ã²½¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤â¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²ÄÇ½¤Ê¤é6»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¿©¤Ù½ª¤¨¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÏÌµÍý¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Í¼ÈÓ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¿©¤Ù½ª¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ï²¿¤â¿©¤Ù¤º¡¢Áá¤á¤Ë¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Ï·¤±¤º¤Ë·ò¹¯Åª¤Ë¤ä¤»¤ë¡Ö1975¿©¡×¤Î¤¹¤¹¤á
50Âå°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯·ò¹¯Åª¤Ë¤ä¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¿©»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢1975Ç¯º¢¤ÎÆüËÜ¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¿©»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡¢ÄÌ¾Î¡Ö1975¿©¡×¤Ç¤¹¡£ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡ÇÀ³ØÉô¸¦µæ²Ê¿©ÉÊ²½³ØÊ¬Ìî¤ÎÅÔÃÛµ£½Ú¶µ¼ø¤é¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¸½Âå¤È²áµî¤ÎÆüËÜ¿©¤òÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢1975Ç¯º¢¤ÎÆüËÜ¿©¤¬¡¢ÈîËþ¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ä»éËÃ´Î¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢·ò¹¯Åª¤Ë¤ä¤»¤ë¿©»ö¤Î¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1975Ç¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Á¤ç¤¦¤Éº£¤«¤éÌó50Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢°ìÎã¤òµó¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Ä«¿©¡§¤´¤Ï¤ó¡¢¤ß¤½½Á¡Ê¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¤·¤á¤¸¡Ë¡¢Íñ¾Æ¤¡¢Ç¼Æ¦¡¢¤Ò¤¸¤¤Î¼ÑÊª
¡¦Ãë¿©¡§¤¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó¡¢²ÌÊª¡Ê¤ê¤ó¤´¡¢¤Ö¤É¤¦¡Ë
¡¦Í¼¿©¡§¤´¤Ï¤ó¡¢¤¹¤Þ¤·½Á¡ÊÇòºÚ¡¢¤ï¤«¤á¡Ë¡¢¥µ¥Ð¤Î¤ß¤½¼Ñ¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¼ÑÊª¡¢Îä¤ä¤ä¤Ã¤³
½ÁÊª¤ä¼ÑÊª¤Ê¤É¡¢¤À¤·½Á¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â¿¤¤¤³¤È¡¢¤´¤Ï¤ó¤Ê¤É¤ÎÃº¿å²½Êª¤ÏÉ¬¤º¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÌîºÚ¤¬ËÉÙ¤ÇÇ¼Æ¦¤ä¤ß¤½¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼ç¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤Ï»ÔÈÎ¤ÎðùÎ³¤À¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ä¤ªÀá¤Ê¤É¤«¤é¤À¤·¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÈÄí¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢±öÊ¬¤â¾¯¤Ê¤¯ÇöÌ£¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îº¢¤ÎÆüËÜ¤Î¿©Âî¤Ë¤Ï¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÏÂ¿©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤ä¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤Ê¤É¡¢¤¿¤Þ¤ËÍÈ¤²Êª¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ä¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ê¤É¤â¤È¤¤É¤ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1975¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ÚÅÙ¤ÎÈîËþ¤Î¿Í¤ÏBMI¡Ê¥Ü¥Ç¥£¡¦¥Þ¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¡£ÂÎ½Å¡Êkg¡Ë¤ò¿ÈÄ¹¡Êm¡Ë¤ÎÆó¾è¤Ç³ä¤Ã¤¿¿ôÃÍ¤Ç¡¢ÈîËþÅÙ¤òÉ½¤¹¡Ë¤ä°¶Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡¢·ìÅüÃÍ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·ò¹¯¤Ê¿Í¤¬¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¾å¤Ë¡¢±¿Æ°µ¡Ç½¤Î¸þ¾å¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢1975Ç¯°ÊÁ°¤Î¡¢¤â¤Ã¤È¼ÁÁÇ¤Ê¿©»ö¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤ä¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤â·ò¹¯Åª¤ÊÂÎ¤òÊÝ¤Æ¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1975¿©¤¯¤é¤¤¤ª¤«¤º¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤´¤Ï¤ó¤Ë½ÁÊª¤â¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤ªÊ¢¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËËþÂ¤·¤Þ¤¹¤·¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
1975Ç¯º¢¤Î¿©Âî¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¸¥Î©¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÆËèÆüÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¿©Íß¤äÌ£³Ð¤âÀ°¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥ÖÂÎ¼Á¤«¤é·ò¹¯Åª¤Ê¤ä¤»ÂÎ¼Á¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹©Æ£ ¹§Ê¸¡Ê¤¯¤É¤¦¡¦¤¿¤«¤Õ¤ß¡Ë
Æâ²Ê°å
¹©Æ£Æâ²Ê±¡Ä¹¡£Ê¡²¬¸©¤ß¤ä¤Þ»Ô¤ÎÆ±°å±¡¤ÇÃÏ°è°åÎÅ¤ò¹Ô¤¦¡£ÅüÇ¢ÉÂÆâ²Ê¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È³°Íè¡¢´ÁÊý°åÎÅ¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÁé¤»¥°¥»¤ÎË¡Â§¡Ù¡ÊúÈ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Û¤«Â¿¿ô¡£
¡ÊÆâ²Ê°å ¹©Æ£ ¹§Ê¸¡Ë