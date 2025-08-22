¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¤ä¤»¤ë¤Ë¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤«¡£Æâ²Ê°å¤Î¹©Æ£¹§Ê¸¤µ¤ó¤Ï¡ÖËþÊ¢¥Û¥ë¥â¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ø¥ì¥×¥Á¥ó¡Ù¤ò¾å¼ê¤ËÆ¯¤«¤»¤ë¤È¡¢ËþÊ¢´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¼«Á³¤È¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¤ä¤»¤é¤ì¤ë¡£¸ò´¶¿À·Ð¤ò¹â¤á¤ÆËþÊ¢Ãæ¿õ¤ËÆ¯¤­¤«¤±¥ì¥×¥Á¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤¹°û¤ßÊª¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£

¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¹©Æ£¹§Ê¸¡Ø50Âå¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ØÏ·¤±¤Ê¤¤¡Ù¤ä¤»Êý¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¢£¿©»ö¤Î20Ê¬Á°¤Ë°û¤à¤À¤±¤Î´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È

¼ã¤¤¿Í¤Ç¤â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë50Âå°Ê¾å¤ÎÊý¤Ï¿´¤âÂÎ¤â°ÊÁ°¤è¤ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤­¤ë¤À¤±¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç¤ä¤»¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤º»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢ËþÊ¢¥Û¥ë¥â¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¥ì¥×¥Á¥ó¡×¤ò¾å¼ê¤ËÆ¯¤«¤»¤ë¤³¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤âËþÊ¢´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¤ä¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¥ì¥×¥Á¥ó¤Ï¡¢¿©¸å¤Î·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¹¡£¤À¤¤¤¿¤¤¿©¤Ù¤Ï¤¸¤á¤Æ¤«¤é20Ê¬¸å¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢20Ê¬¤«¤±¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³ú¤ß¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤ÈËþÊ¢´¶¤¬Ë¬¤ì¡¢Í¾·×¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£

Áá¿©¤¤¤Î¿Í¤¬ÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ì¥×¥Á¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¥Ð¥¯¥Ð¥¯¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ä¿©Íß¤¬Áý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£

¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢°Õ³°¤È¤³¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë»ä¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿©»ö¤ÎÌó20Ê¬Á°¤Ë¥ì¥â¥ó¿å¤ò1ÇÕ°û¤àÊýË¡¤Ç¤¹¡£

¥ì¥â¥ó¤Î¹á¤ê¤ä»ÀÌ£¤Î»É·ã¤¬¸ò´¶¿À·Ð¤ò¹â¤á¤ÆËþÊ¢Ãæ¿õ¤ËÆ¯¤­¤«¤±¡¢¥ì¥×¥Á¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

¥ì¥â¥ó¿å¤Ï¡¢¥³¥Ã¥×1ÇÕ¤Î¿å¤ËÂç¤µ¤¸1ÇÕ¤Û¤É¤Î¥ì¥â¥ó½Á¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¡£ÉáÄÌ¤Î¿å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãº»À¿å¤Ë¤¹¤ë¤È°ß¤¬ËÄ¤ì¤ÆËþÊ¢¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©

¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é°û¤á¤ë¤È¤è¤ê´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¤Ù¤Ï¤¸¤á¤Æ¤«¤é¥ì¥×¥Á¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©»ö¤Î20Ê¬Á°¤Ë°û¤ó¤Ç¤ª¤¯¤Î¤¬Å´Â§¤Ç¤¹¡£

¢£¡Ö¿©¤Ù¤ëÎÌ¡×¡ÖÇã¤¦ÎÌ¡×¡Öºî¤ëÎÌ¡×¤ò1³ä¸º¤é¤¹

¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¿©»ö¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¿©¤Ù¤ëÁíÎÌ¤ò¸º¤é¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

ÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¡£

ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ò1³ä¸º¤é¤¹¡×¤³¤È¡£

²È¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤­¤Ï¡¢»®¤Î¾å¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¤Î¤ª¤ª¤è¤½1³ä¤ò¡¢¿©¤Ù¤Ï¤¸¤á¤ëÁ°¤ËÊÌ¤Î¾®»®¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼¡¤Î¿©»ö¤Î¤È¤­¤ÎÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤ä¾®È­¤Î1ÉÊ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¸å¤Ç¿©¤Ù¤ë¡×¤È»×¤¦¤È¡¢°Õ³°¤ÈÄñ¹³¤Ê¤¯»Ä¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤ªÊÛÅö¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Çã¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¤­¤Ï¤ä¤Ï¤ê1³ä¤ÏºÇ½é¤ËÊÌ¤Î»®¤Ë°Ü¤·¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¤½¤â¤½¤â¡ÖÇã¤¦ÎÌ¡×¤ä¡Öºî¤ëÎÌ¡×¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤­¡¢º£¤Þ¤ÇÆù¤ò500gÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢450g¤Ë¤¹¤ë¡£ÌîºÚ¤â1½µ´ÖÊ¬¤Þ¤È¤á¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯1³ä¸º¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¡£ÁÚºÚ¤ä²Ã¹©¿©ÉÊ¤âº£¤Þ¤Ç¤è¤êÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£

¤½¤·¤Æ¡¢Çã¤¦ÎÌ¤¬¸º¤ì¤Ð¡¢ºî¤ëÎÌ¤â¼«Á³¤È¸º¤ê¤Þ¤¹¡£

·ë¶É¡¢²È¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¿Í¤ÏÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢Çã¤¦ÎÌ¤âºî¤ëÎÌ¤â¤®¤ê¤®¤ê¤Ê¤é¡¢¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÁö¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¿©¤Ù¤ëÎÌ¤Ï¼«Á³¤È¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¤¢¤È¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤·¤Ã¤«¤ê³ú¤ó¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢1³ä¸º¤é¤·¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈËþÊ¢´¶¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤½¤ÎÎÌ¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

¹¥¤­¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤éÌµÍýÌðÍý¸º¤é¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£»Ä¤·¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤é¡¢¸º¤é¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢£¿©»ö¤òÀÝ¤ë¤Î¤Ë¤â¤Ã¤È¤â»éËÃ¤¬¤Ä¤­¤Ë¤¯¤¤»þ´ÖÂÓ

¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬¸º¤ë¤È¡¢¤ä¤¬¤Æ»éËÃ¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö1Æü¤Î¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤ËÁ´Á³¤ä¤»¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡¤½¤ì¤É¤³¤í¤«Áý¤¨¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¯¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¿¤Þ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤ó¤Ê¤È¤­¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¤¤Ä¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤À¤¤¤¿¤¤ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£

1Æü¤Î¿©¤Ù¤ëÁíÎÌ¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¿©¤Ù¤ë»þ´Ö¤¬Ìë·¿¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ä«¤ÈÃë¤Î¿©»ö¤ò¤½¤ì¤¾¤ìº£¤Þ¤Ç¤è¤ê¸º¤é¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢Í¼ÈÓ¤Ïº£¤Þ¤Ç¤è¤êÂ¿¤á¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£

¤è¤¯¡ÖÌë¿©¤Ù¤ë¤ÈÂÀ¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤ÏËÜÅö¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿º¬µò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»þ·×°äÅÁ»Ò¤È¿¼¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡ÖBMAL1¡×¤È¤¤¤¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î°ì¼ï¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

BMAL1¤ÏÂÎÆâ¤Ç»éËÃ¤Î¹çÀ®¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ëÆ¯¤­¤¬¤¢¤ê¡¢1Æü¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÊ¬ÈçÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤¬µ¯¾²¸åÌó15¡Á19»þ´Ö¸å¡£Ä«7»þ¤Ëµ¯¤­¤ë¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢Ìë10»þ¤«¤é¿¼Ìë2»þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

BMAL1¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤Ï¤½¤Î¸å¸º¤Ã¤Æ¤¤¤­¡¢¤â¤Ã¤È¤â¸º¤ë¤Î¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤µ¯¾²¸å7»þ´Ö¸å¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¸á¸å2»þ¤¯¤é¤¤¤Î¿©»ö¤Ï¤â¤Ã¤È¤â»éËÃ¤¬¤Ä¤­¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌë10»þ¤¹¤®¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤óÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢Ìë10»þ°Ê¹ß¤Ï¤â¤Ã¤È¤â»éËÃ¤¬¤Ä¤­¤ä¤¹¤¤»þ´ÖÂÓ¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£

¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãë´Ö¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÈÌë¿©¤Ù¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢»éËÃ¤Î¤Ä¤­Êý¡¦¸º¤êÊý¤ËÂç¤­¤Êº¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

Í¼¿©¤Ï¡¢¾Ã²½¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤â¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²ÄÇ½¤Ê¤é6»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¿©¤Ù½ª¤¨¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÏÌµÍý¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Í¼ÈÓ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¿©¤Ù½ª¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ï²¿¤â¿©¤Ù¤º¡¢Áá¤á¤Ë¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¢£Ï·¤±¤º¤Ë·ò¹¯Åª¤Ë¤ä¤»¤ë¡Ö1975¿©¡×¤Î¤¹¤¹¤á

50Âå°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯·ò¹¯Åª¤Ë¤ä¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¿©»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤½¤ì¤¬¡¢1975Ç¯º¢¤ÎÆüËÜ¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¿©»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡¢ÄÌ¾Î¡Ö1975¿©¡×¤Ç¤¹¡£ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡ÇÀ³ØÉô¸¦µæ²Ê¿©ÉÊ²½³ØÊ¬Ìî¤ÎÅÔÃÛµ£½Ú¶µ¼ø¤é¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¸½Âå¤È²áµî¤ÎÆüËÜ¿©¤òÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢1975Ç¯º¢¤ÎÆüËÜ¿©¤¬¡¢ÈîËþ¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ä»éËÃ´Î¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢·ò¹¯Åª¤Ë¤ä¤»¤ë¿©»ö¤Î¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

1975Ç¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Á¤ç¤¦¤Éº£¤«¤éÌó50Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢°ìÎã¤òµó¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¡¦Ä«¿©¡§¤´¤Ï¤ó¡¢¤ß¤½½Á¡Ê¥­¥ã¥Ù¥Ä¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¤·¤á¤¸¡Ë¡¢Íñ¾Æ¤­¡¢Ç¼Æ¦¡¢¤Ò¤¸¤­¤Î¼ÑÊª
¡¦Ãë¿©¡§¤­¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó¡¢²ÌÊª¡Ê¤ê¤ó¤´¡¢¤Ö¤É¤¦¡Ë
¡¦Í¼¿©¡§¤´¤Ï¤ó¡¢¤¹¤Þ¤·½Á¡ÊÇòºÚ¡¢¤ï¤«¤á¡Ë¡¢¥µ¥Ð¤Î¤ß¤½¼Ñ¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¼ÑÊª¡¢Îä¤ä¤ä¤Ã¤³

½ÁÊª¤ä¼ÑÊª¤Ê¤É¡¢¤À¤·½Á¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â¿¤¤¤³¤È¡¢¤´¤Ï¤ó¤Ê¤É¤ÎÃº¿å²½Êª¤ÏÉ¬¤º¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÌîºÚ¤¬Ë­ÉÙ¤ÇÇ¼Æ¦¤ä¤ß¤½¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼ç¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£

Åö»þ¤Ï»ÔÈÎ¤ÎðùÎ³¤À¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ä¤ªÀá¤Ê¤É¤«¤é¤À¤·¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÈÄí¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢±öÊ¬¤â¾¯¤Ê¤¯ÇöÌ£¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Îº¢¤ÎÆüËÜ¤Î¿©Âî¤Ë¤Ï¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÏÂ¿©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤ä¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤Ê¤É¡¢¤¿¤Þ¤ËÍÈ¤²Êª¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ä¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ê¤É¤â¤È¤­¤É¤­ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

1975¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ÚÅÙ¤ÎÈîËþ¤Î¿Í¤ÏBMI¡Ê¥Ü¥Ç¥£¡¦¥Þ¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¡£ÂÎ½Å¡Êkg¡Ë¤ò¿ÈÄ¹¡Êm¡Ë¤ÎÆó¾è¤Ç³ä¤Ã¤¿¿ôÃÍ¤Ç¡¢ÈîËþÅÙ¤òÉ½¤¹¡Ë¤ä°­¶Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡¢·ìÅüÃÍ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹©Æ£¹§Ê¸¡Ø50Âå¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ØÏ·¤±¤Ê¤¤¡Ù¤ä¤»Êý¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë

¤µ¤é¤Ë¡¢·ò¹¯¤Ê¿Í¤¬¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¾å¤Ë¡¢±¿Æ°µ¡Ç½¤Î¸þ¾å¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢1975Ç¯°ÊÁ°¤Î¡¢¤â¤Ã¤È¼ÁÁÇ¤Ê¿©»ö¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤ä¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤â·ò¹¯Åª¤ÊÂÎ¤òÊÝ¤Æ¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

1975¿©¤¯¤é¤¤¤ª¤«¤º¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤´¤Ï¤ó¤Ë½ÁÊª¤â¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤ªÊ¢¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËËþÂ­¤·¤Þ¤¹¤·¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

1975Ç¯º¢¤Î¿©Âî¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¸¥Î©¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÆËèÆüÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¿©Íß¤äÌ£³Ð¤âÀ°¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥ÖÂÎ¼Á¤«¤é·ò¹¯Åª¤Ê¤ä¤»ÂÎ¼Á¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¹©Æ£ ¹§Ê¸¡Ê¤¯¤É¤¦¡¦¤¿¤«¤Õ¤ß¡Ë
Æâ²Ê°å
¹©Æ£Æâ²Ê±¡Ä¹¡£Ê¡²¬¸©¤ß¤ä¤Þ»Ô¤ÎÆ±°å±¡¤ÇÃÏ°è°åÎÅ¤ò¹Ô¤¦¡£ÅüÇ¢ÉÂÆâ²Ê¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È³°Íè¡¢´ÁÊý°åÎÅ¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÁé¤»¥°¥»¤ÎË¡Â§¡Ù¡ÊúÈ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Û¤«Â¿¿ô¡£
¡ÊÆâ²Ê°å ¹©Æ£ ¹§Ê¸¡Ë