２２日の東京株式市場で日経平均株価は４日ぶりに小反発。「ジャクソンホール会議」でのパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の講演を控え様子見姿勢が強く、相場は方向感に欠ける展開が続いた。



大引けの日経平均株価は前日比２３円１２銭高の４万２６３３円２９銭。プライム市場の売買高概算は１７億１４４万株。売買代金概算は３兆９５３７億円となった。値上がり銘柄数は１０１３と全体の約６２％、値下がり銘柄数は５４７、変わらずは６０銘柄だった。



前日の米株式市場は、ハイテク株などが軟調でＮＹダウは１５２ドル安だった。東京市場は、前日まで日経平均株価が３日続落していたこともあり小幅に値を上げてスタートし一時１００円を超える上昇となった。ただ、上値は重く午前９時１０分過ぎには２７０円を超える下落となった。しかし下値には買いが入り売り一巡後は値を戻した。後場に入ってからは狭いレンジで小安い状態が続いたが、結局、大引けにかけ小幅高となり取引を終えた。ジャクソンホール会議でのパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の講演を今晩に控え、様子見姿勢は強く、売買代金は４兆円割れとなった。銀行・保険・証券など金融株が堅調で、空運や化学株などが軟調だった。



個別銘柄では、ソフトバンクグループ<9984.T>やレーザーテック<6920.T>が高く、サンリオ<8136.T>やフジクラ<5803.T>、古河電気工業<5801.T>が値を上げた。東京電力ホールディングス<9501.T>も堅調。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>や東京海上ホールディングス<8766.T>、野村ホールディングス<8604.T>、九州フィナンシャルグループ<7180.T>が買われた。ソニーグループ<6758.T>やＪＸ金属<5016.T>が高い。



半面、東京エレクトロン<8035.T>やアドバンテスト<6857.T>が安く、キーエンス<6861.T>やＳＭＣ<6273.T>が軟調。良品計画<7453.T>やリクルートホールディングス<6098.T>、ファーストリテイリング<9983.T>が値を下げた。日本航空<9201.T>やＡＮＡホールディングス<9202.T>、三井化学<4183.T>、信越化学工業<4063.T>が下落した。



出所：MINKABU PRESS