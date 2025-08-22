KANI ND2-400 Valiable sidepole

ロカユニバーサルデザイン株式会社は、AmazonでKANI製品のタイムセールを実施している。対象は可変NDフィルターや三脚用ストーンバッグなど。

フィルターキットやインナーボックスなど、タイムセールとは別に割引クーポンを適用できる商品も見られる。

ND2-400 52mm

9,900円→8,910円（10%OFF）

ND2-400 67mm

11,990円→10,791円（10%）

ND2-400 72mm

12,540円→10,721円（15%OFF）

ND2-400 77mm

12,980円→11,682円（10%OFF）

ND2-400 82mm

13,420円→11,474円（15%OFF）

ND2-400 95mm

19,800円→17,820円（10%OFF）

ストーンバッグ ブラック

2,750円→2,475円（10%OFF）

ストーンバッグ グリーン

2,970円→2,530円（15%OFF）

アウトドアマットM

2,970円→2,750円（7%OFF）

アウトドアマットL

5,940円→4,950円（17%OFF）