可変NDフィルターやストーンバッグなど、KANI製品がタイムセール中
KANI ND2-400 Valiable sidepole
ロカユニバーサルデザイン株式会社は、AmazonでKANI製品のタイムセールを実施している。対象は可変NDフィルターや三脚用ストーンバッグなど。
フィルターキットやインナーボックスなど、タイムセールとは別に割引クーポンを適用できる商品も見られる。
ND2-400 52mm
9,900円→8,910円（10%OFF）
ND2-400 67mm
11,990円→10,791円（10%）
ND2-400 72mm
12,540円→10,721円（15%OFF）
ND2-400 77mm
12,980円→11,682円（10%OFF）
ND2-400 82mm
13,420円→11,474円（15%OFF）
ND2-400 95mm
19,800円→17,820円（10%OFF）
ストーンバッグ ブラック
2,750円→2,475円（10%OFF）
ストーンバッグ グリーン
2,970円→2,530円（15%OFF）
アウトドアマットM
2,970円→2,750円（7%OFF）
アウトドアマットL
5,940円→4,950円（17%OFF）