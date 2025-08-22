【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(22日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
45604.04 ボリンジャー:＋3σ(26週)
45436.15 ボリンジャー:＋3σ(13週)
45243.22 ボリンジャー:＋3σ(25日)
44029.80 ボリンジャー:＋2σ(25日)
43659.55 ボリンジャー:＋2σ(13週)
43150.47 ボリンジャー:＋2σ(26週)
43128.49 6日移動平均線
42980.00 均衡表転換線(日足)
42816.37 ボリンジャー:＋1σ(25日)
42633.29 ★日経平均株価22日終値
41882.95 ボリンジャー:＋1σ(13週)
41623.43 均衡表基準線(日足)
41602.95 25日移動平均線
40951.37 均衡表転換線(週足)
40696.89 ボリンジャー:＋1σ(26週)
40389.53 ボリンジャー:-1σ(25日)
40106.35 13週移動平均線
39518.73 75日移動平均線
39423.58 均衡表雲上限(日足)
39176.11 ボリンジャー:-2σ(25日)
38729.56 均衡表雲下限(日足)
38503.57 200日移動平均線
38329.75 ボリンジャー:-1σ(13週)
38243.31 26週移動平均線
38203.00 均衡表雲上限(週足)
37962.68 ボリンジャー:-3σ(25日)
37334.58 均衡表基準線(週足)
36791.45 均衡表雲下限(週足)
36553.15 ボリンジャー:-2σ(13週)
35789.73 ボリンジャー:-1σ(26週)
34776.55 ボリンジャー:-3σ(13週)
33336.16 ボリンジャー:-2σ(26週)
30882.58 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 54.16(前日72.18)
ST.Slow(9日) 70.69(前日84.30)
ST.Fast(13週) 91.57(前日91.44)
ST.Slow(13週) 89.96(前日89.92)
［2025年8月22日］
株探ニュース