　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


45604.04　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
45436.15　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
45243.22　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
44029.80　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
43659.55　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
43150.47　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
43128.49　　6日移動平均線
42980.00　　均衡表転換線(日足)
42816.37　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

42633.29　　★日経平均株価22日終値

41882.95　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
41623.43　　均衡表基準線(日足)
41602.95　　25日移動平均線
40951.37　　均衡表転換線(週足)
40696.89　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
40389.53　　ボリンジャー:-1σ(25日)
40106.35　　13週移動平均線
39518.73　　75日移動平均線
39423.58　　均衡表雲上限(日足)
39176.11　　ボリンジャー:-2σ(25日)
38729.56　　均衡表雲下限(日足)
38503.57　　200日移動平均線
38329.75　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38243.31　　26週移動平均線
38203.00　　均衡表雲上限(週足)
37962.68　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37334.58　　均衡表基準線(週足)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36553.15　　ボリンジャー:-2σ(13週)
35789.73　　ボリンジャー:-1σ(26週)
34776.55　　ボリンジャー:-3σ(13週)
33336.16　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30882.58　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　54.16(前日72.18)
ST.Slow(9日)　　70.69(前日84.30)

ST.Fast(13週)　 91.57(前日91.44)
ST.Slow(13週)　 89.96(前日89.92)

［2025年8月22日］

