パドレスは21日（日本時間22日）、本拠地ペトコパークでジャイアンツ戦に臨み、8－4で勝利した。球界を代表する大エース、ジャスティン・バーランダー投手をKOし、同カード4連戦を3勝1敗で勝ち越し。22日（同23日）から始まるドジャースとの首位攻防3連戦に向けて弾みを付けた。ナ・リーグ西地区1位のドジャースと2位パドレスのゲーム差は、わずか1となっている。

■「本当にワクワクしている」

15日（同16日）から行われたドジャースとの3連戦では、スイープを喫したパドレス。ゲーム差「1」で追いかける今回の3連戦は、レギュラーシーズンにおける直接対決としては最後。リベンジの舞台であり、地区優勝を占う意味でも大きな意味を持つ。

マイク・シルト監督はジャイアンツとの試合後、ドジャース戦に向けて「もちろん、我々は興奮しているよ、普通の人間だからね。本当にワクワクしていて、明日の夜が待ち切れないよ。できれば今夜にでも戦いたいくらいだ」と話し、早くも気合十分。

また、前回の3連敗については「自分たちが完全にベストを尽くせなかったことは分かっている。しっかり戦ったが、うまく流れをつかめなかっただけだ」と振り返った。

■試合のカギを握るのは打線か

シルト監督は、この日もジェレマイア・エストラーダ、アドリアン・モレホン、メイソン・ミラー、ロベルト・スアレスらチーム自慢のブルペン陣を惜しげもなく投入。球宴に選出されたジェイソン・アダムらも含め、今季のパドレスを支えているのがリリーバーの充実にあることは確かだが、同監督はドジャース戦のカギは打線にあるとした。

「層の厚いブルペン陣が控えているというのは、我々にとって大きな助けになる。でも、打線が流れを作り、試合を支配することによって、我々にとって有利な状況が作られるんだ」とし、まずは強力打線がドジャース投手陣を攻略することを求めた。

パドレスは敵地でドジャースに3連敗した後、本拠地に戻ってジャイアンツ相手に3勝1敗と立ち直った。3、4戦目はともに8点を挙げており、この日は1番フェルナンド・タティスJr.外野手、2番ルイス・アラエス内野手、3番マニー・マチャド内野手がそろって2安打を放った。

今年のレギュラーシーズン最後のライバル対決に注目が集まっている。