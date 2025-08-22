　8月22日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2812銘柄。東証終値比で上昇は1243銘柄、下落は1477銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが81銘柄、値下がりは141銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は85円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の22日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8002>　丸紅　　　　　　　 3977 +672.0（ +20.3%）
2位 <2743>　ピクセル　　　　　181.6　+26.6（ +17.2%）
3位 <9610>　ウィルソンＷ　　　　175　　+25（ +16.7%）
4位 <260A>　オルツ　　　　　　 13.3　 +1.3（ +10.8%）
5位 <3323>　レカム　　　　　　　107　　 +8（　+8.1%）
6位 <2498>　オリコンＨＤ　　　 6300　 +360（　+6.1%）
7位 <4323>　日シス技術　　　　 2250　 +123（　+5.8%）
8位 <7066>　ピアズ　　　　　　　702　　+36（　+5.4%）
9位 <1757>　創建エース　　　　　6.3　 +0.3（　+5.0%）
10位 <8918>　ランド　　　　　　　8.4　 +0.4（　+5.0%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6343>　フリージア　　　　　120　　 -7（　-5.5%）
2位 <4222>　児玉化　　　　　　855.3　-25.7（　-2.9%）
3位 <3185>　夢展望　　　　　　161.2　 -4.8（　-2.9%）
4位 <9240>　デリバリコン　　　560.9　-14.1（　-2.5%）
5位 <4575>　ＣＡＮＢＡＳ　　　 1365　　-34（　-2.4%）
6位 <6533>　オーケストラ　　　　770　　-18（　-2.3%）
7位 <6574>　コンヴァノ　　　　 3010　　-70（　-2.3%）
8位 <3845>　アイフリーク　　　　233　　 -5（　-2.1%）
9位 <2334>　イオレ　　　　　　 8011　 -169（　-2.1%）
10位 <3077>　ホリイフード　　　　525　　-11（　-2.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8002>　丸紅　　　　　　　 3977 +672.0（ +20.3%）
2位 <9201>　ＪＡＬ　　　　　　 3232　+59.0（　+1.9%）
3位 <6146>　ディスコ　　　　　39300　 +660（　+1.7%）
4位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　242.5　 +1.1（　+0.5%）
5位 <6753>　シャープ　　　　　848.9　 +2.9（　+0.3%）
6位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　 1455.3　 +4.8（　+0.3%）
7位 <8316>　三井住友ＦＧ　　　 4140　　+13（　+0.3%）
8位 <5706>　三井金　　　　　　 9337　　+27（　+0.3%）
9位 <4151>　協和キリン　　　 2646.4　 +7.4（　+0.3%）
10位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　833.4　 +2.2（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8766>　東京海上　　　　 6498.4　-68.6（　-1.0%）
2位 <8031>　三井物　　　　　 3318.7　-31.3（　-0.9%）
3位 <4452>　花王　　　　　　 6700.9　-55.1（　-0.8%）
4位 <2768>　双日　　　　　　 3844.1　-27.9（　-0.7%）
5位 <8001>　伊藤忠　　　　　 8108.1　-57.9（　-0.7%）
6位 <9001>　東武　　　　　　 2664.1　-16.9（　-0.6%）
7位 <9766>　コナミＧ　　　　　24211　 -134（　-0.6%）
8位 <6471>　日精工　　　　　　　763　 -3.9（　-0.5%）
9位 <6532>　ベイカレント　　 8522.8　-42.2（　-0.5%）
10位 <6841>　横河電　　　　　 4239.2　-18.8（　-0.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース