[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1243銘柄・下落1477銘柄（東証終値比）
8月22日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2812銘柄。東証終値比で上昇は1243銘柄、下落は1477銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが81銘柄、値下がりは141銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は85円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の22日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8002> 丸紅 3977 +672.0（ +20.3%）
2位 <2743> ピクセル 181.6 +26.6（ +17.2%）
3位 <9610> ウィルソンＷ 175 +25（ +16.7%）
4位 <260A> オルツ 13.3 +1.3（ +10.8%）
5位 <3323> レカム 107 +8（ +8.1%）
6位 <2498> オリコンＨＤ 6300 +360（ +6.1%）
7位 <4323> 日シス技術 2250 +123（ +5.8%）
8位 <7066> ピアズ 702 +36（ +5.4%）
9位 <1757> 創建エース 6.3 +0.3（ +5.0%）
10位 <8918> ランド 8.4 +0.4（ +5.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6343> フリージア 120 -7（ -5.5%）
2位 <4222> 児玉化 855.3 -25.7（ -2.9%）
3位 <3185> 夢展望 161.2 -4.8（ -2.9%）
4位 <9240> デリバリコン 560.9 -14.1（ -2.5%）
5位 <4575> ＣＡＮＢＡＳ 1365 -34（ -2.4%）
6位 <6533> オーケストラ 770 -18（ -2.3%）
7位 <6574> コンヴァノ 3010 -70（ -2.3%）
8位 <3845> アイフリーク 233 -5（ -2.1%）
9位 <2334> イオレ 8011 -169（ -2.1%）
10位 <3077> ホリイフード 525 -11（ -2.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8002> 丸紅 3977 +672.0（ +20.3%）
2位 <9201> ＪＡＬ 3232 +59.0（ +1.9%）
3位 <6146> ディスコ 39300 +660（ +1.7%）
4位 <9434> ＳＢ 242.5 +1.1（ +0.5%）
5位 <6753> シャープ 848.9 +2.9（ +0.3%）
6位 <3092> ＺＯＺＯ 1455.3 +4.8（ +0.3%）
7位 <8316> 三井住友ＦＧ 4140 +13（ +0.3%）
8位 <5706> 三井金 9337 +27（ +0.3%）
9位 <4151> 協和キリン 2646.4 +7.4（ +0.3%）
10位 <4188> 三菱ケミＧ 833.4 +2.2（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8766> 東京海上 6498.4 -68.6（ -1.0%）
2位 <8031> 三井物 3318.7 -31.3（ -0.9%）
3位 <4452> 花王 6700.9 -55.1（ -0.8%）
4位 <2768> 双日 3844.1 -27.9（ -0.7%）
5位 <8001> 伊藤忠 8108.1 -57.9（ -0.7%）
6位 <9001> 東武 2664.1 -16.9（ -0.6%）
7位 <9766> コナミＧ 24211 -134（ -0.6%）
8位 <6471> 日精工 763 -3.9（ -0.5%）
9位 <6532> ベイカレント 8522.8 -42.2（ -0.5%）
10位 <6841> 横河電 4239.2 -18.8（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
