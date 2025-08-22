磯山さやか、美しいバスト際立つ水着姿披露「変わらぬ美ボディ」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/22】タレントの磯山さやかが21日、所属事務所のInstagramに登場。美しいバストが際立つ水着姿を公開した。
【写真】磯山さやか、美バスト際立つビキニ姿
所属事務所は「磯山さやか25th Anniversary」「本日発売FRIDAY表紙飾らせていただきました」とコメントし、雑誌「FRIDAY」（講談社）に掲載されている、25周年記念写真集からの美しいバストが際立つ水着姿を披露した。ライトブルーのビキニを着用したスタイリングが印象的で、「FRIDAYさんの表紙は8年振り」「25周年写真集先行カットから独占10ページ掲載されています」と記念すべき節目をアピールしている。
この投稿に、ファンからは「美バストすぎる」「変わらぬ美ボディ」「25周年おめでとう」「美しすぎる」「憧れます」「素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】磯山さやか、美バスト際立つビキニ姿
◆磯山さやか、美しいバスト際立つ水着姿を披露
所属事務所は「磯山さやか25th Anniversary」「本日発売FRIDAY表紙飾らせていただきました」とコメントし、雑誌「FRIDAY」（講談社）に掲載されている、25周年記念写真集からの美しいバストが際立つ水着姿を披露した。ライトブルーのビキニを着用したスタイリングが印象的で、「FRIDAYさんの表紙は8年振り」「25周年写真集先行カットから独占10ページ掲載されています」と記念すべき節目をアピールしている。
この投稿に、ファンからは「美バストすぎる」「変わらぬ美ボディ」「25周年おめでとう」「美しすぎる」「憧れます」「素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】